Есть ли в Молдове румынизация? Цифры и факты

Есть ли в Молдове румынизация? Цифры и факты

После инаугурации Майи Санду язык нацверсии сайта президента стал обозначаться (https://t.me/sputniklive/14357) "RO" (румынский), а не "MD" (молдавский).

В Молдове есть мнение: молдаване и румыны - один народ. Радикальная часть – унионисты – выступают за объединение двух стран. Насколько сильны такие настроения?

Переписи населения фиксируют рост числа называющих себя румынами. Речь именно о смене самоидентификации. Растет и процент тех, кто родным языком считает румынский.

Процесс румынизации шел и в период пребывания большей части современной Молдовы в составе Румынии (1918-1940). Историки отмечают, что регион подвергался репрессиям со стороны румынский властей. А молдаван записывали румынами.

Еще в 1989 году молдавский перевели с кириллицы на латинский алфавит. В 1990 году страна обретает новые флаг и герб, похожие на румынские. Хотя у Молдовы были и свои исторические госсимволы.

В 2013 году Конституционный суд принял решение называть государственный язык румынским.

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