|
|
...
|
Политика
Есть ли в Молдове румынизация? Цифры и факты
После инаугурации Майи Санду язык нацверсии сайта президента стал обозначаться (https://t.me/sputniklive/14357) "RO" (румынский), а не "MD" (молдавский).
В Молдове есть мнение: молдаване и румыны - один народ. Радикальная часть – унионисты – выступают за объединение двух стран. Насколько сильны такие настроения?
Переписи населения фиксируют рост числа называющих себя румынами. Речь именно о смене самоидентификации. Растет и процент тех, кто родным языком считает румынский.
Процесс румынизации шел и в период пребывания большей части современной Молдовы в составе Румынии (1918-1940). Историки отмечают, что регион подвергался репрессиям со стороны румынский властей. А молдаван записывали румынами.
Еще в 1989 году молдавский перевели с кириллицы на латинский алфавит. В 1990 году страна обретает новые флаг и герб, похожие на румынские. Хотя у Молдовы были и свои исторические госсимволы.
В 2013 году Конституционный суд принял решение называть государственный язык румынским.
@SputnikLive
Рекомендуем
Обсуждение новости
|