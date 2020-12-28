Вакцина против COVID-19 может появиться в Молдове не позже, чем через три месяца

Вакцина против COVID-19 может появиться в Молдове не позже, чем через три месяца. Об этом заявил в социальных сетях замдиректора управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ.

Он напомнил, что сегодня во многих странах ЕС, включая Румынию, официально началась (https://t.me/rusputnikmd/6516) кампания по массовой вакцинации.

"Думаю, что максимум через три месяца Республика Молдова может получить первые дозы вакцины, а процесс массовой вакцинации может начаться не позднее, чем осенью 2021 года", - заявил Гылкэ.

Чтобы среди населения страны сформировался коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 70 процентов населения, что означает около 1,5 миллиона человек, отметил представитель мэрии.

Гылкэ считает, что 20 процентов от общего объема поставок вакцины придется на GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) посредством платформы COVAX в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ.

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