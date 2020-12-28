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Экономика
Молдавские игристые вина удостоены 11 медалей на профильном конкурсе во Франции
28.12.2020

Молдавские игристые вина удостоены 11 медалей на профильном конкурсе во Франции

Молдова завоевала 11 медалей, в том числе одну золотую и десять серебряных, в 18-м выпуске конкурса, посвященного игристым винам "Effervescents du Monde". Мероприятие прошло 15-18 декабря во Франции. по количеству медалей нашей стране удалось обогнать Италию и Испанию - страны с вековыми винодельческими традициями. Они получили 10 (3 золотых, 7 серебряных) и 9 наград, соответственно», - сообщает Национальный офис винограда и вина.

Всего в «Effervescents du Monde - 2020» приняли участие 19 стран, в которых было представлено 479 образцов вин, оцененных более 80 французскими, а также экспертами из других стран мира. На соревнованиях было вручено 35 золотых и 115 серебряных медалей. Молдова участвует в конкурсе третий год подряд, в 2019 году наши игристые вина были удостоены золотой и 8 серебряных медалей, после того как в 2018 году достигли рекордных 12 медалей (2 - золотые, 10 - серебряные).

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