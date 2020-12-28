Овация — история происхождения слова, или как щупают Папе Римскому.........

Речь идет о традиции Древнего Рима. О так называемом "малом триумфе". Который проводился гораздо скромнее. Без множества трубачей и колесниц - пешим ходом. Вместо лаврового венка чествуемый удостаивался миртового. Жертвенным животным являлся не бык, а всего лишь овца.

Присутствующие граждане, по большей части — плебейского происхождения. "Искупать в овациях" виновника торжества оказывалось чуть ли не единственным способом признания заслуг народом.

Теперь перейдем к "альтернативной версии", совершенно не претендующей на правдоподобность. Из серии "мифов и легенд".

Действие переносится в Ватикан девятого века.

Документальных подтверждений этой истории нет вовсе. Больше она похожа на "кочующий сюжет", близкий к конспирологии.

Якобы, в 855 году Римским Папой избрали женщину, тщательно скрывавшую этот факт. Будучи способной и умной, она приняла постриг в мужском монастыре, а далее сделала головокружительную карьеру на церковном поприще.

Фильм 2009 года "Иоанна — женщина на папском престоле". В главной роли — немецкая актриса Йоханна Вокалек

Легенда приписывает ей взятое имя Иоан VIII. Далее, будто бы в 887 году она забеременела от двадцатилетнего капеллана. И во время шествия во главе процессии начались роды. Здесь источники расходятся. Одни утверждают, что она скончалась при родах. Другие настаивают на том, что ее растерзала оскорбленная обманом толпа.

Дальше больше, "альтернативная версия" рассказывает, что это привело к появлению традиции, обязательной при выборах нового Папы. А точнее, о проверки вторичных половых признаков у кандидата на специальном кресле.

Оно хоть и экспонируется в Музее Ватикана, но всего лишь как стульчак для справления естественных надобностей

По-итальянски "яйцо" — "uovo". Якобы, если в ходе теста уполномоченный кардинал находил их пару, то обязан был в слух торжественно об этом объявить.

После чего раздавалась овация остальных кардиналов, которым явили доказательство профпригодности на должность Римского Папы.

Но это всего лишь "альтернативная версия", не имеющая документальных подтверждений.

Вот такая история, описанная на сайте zen. Благодарю за внимание.