Партия „Platforma DA” приняла приглашение Майи Санду принять участие в консультациях

Партия „Platforma DA” отправится сегодня на консультации с президентом Майей Санду, чтобы обсудить уход Иона Кику и других министров из стратегических областей деятельности. Об этом сообщил вице-президент партии Александру Слусарь, - передает IPN.

„После полугода огромных усилий по свержению этого катастрофического правительства я не совсем понимаю попыток заставить Кику и его компанию остаться у власти”, - написал депутат в Facebook.

В опубликованном в четверг пресс-релизе администрации президента Майя Санду пригласила парламентские фракции, начиная с сегодняшнего дня, 28 декабря, на консультации. Также в четверг Майя Санду провела встречу с действующим премьер-министром Ионом Кику, который объявил, что вместе с несколькими министрами он обеспечит временное исполнение должностных обязанностей только до 31 декабря. По словам президента, отставка правительства стала необходимым шагом для роспуска парламента и начала досрочных парламентских выборов.

Экс-президент страны и вероятный лидер Партии социалистов Игорь Додон также неоднократно приглашал к диалогу политических оппонентов. Он заявил в своей еженедельной передаче в минувшую пятницу, что отсутствие диалога может привести к полной блокировке в стране. По его мнению, такое поведение переместит протесты от зданий правительства и парламента к зданию администрации президента.

Парламентская платформа „За Молдову” после уведомления об отставке правительства отметила в заявлении, что подтверждает свою позицию о необходимости роспуска действующего парламента, а также проведения досрочных парламентских выборов. „Парламентская платформа „За Молдову” повторяет свой призыв ко всем политическим силам и ответственным депутатам сесть за стол переговоров в поиске наилучших решений для обеспечения эффективного управления страной в этот сложный период и для обеспечения организации свободных и корректных выборов”, - сказано в документе.

Действующее законодательство Республики Молдова не устанавливает, что премьер-министр и члены кабинета министров обязательно должны временно исполнять свои должностные функции после отставки правительства до вступления в должность нового состава кабинета министров.