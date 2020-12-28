Румынский поставщик электроэнергии открыл представительство в Молдове

Акционеры Electrica Furnizare (EFSA), части группы Electrica, одного из основных дистрибьюторов и поставщиков электроэнергии в Румынии, в которой румынскому государству принадлежит 48,7 процента акций, решили открыть филиал в Молдове.

«17 декабря внеочередное общее собрание акционеров группы одобрило создание филиала EFSA в Республике Молдова, расположенного по адресу: Влайку Паркалаб 63, Кишинёв, MD-2012, Республика Молдова», - говорится в заявлении компании, сообщает logos.press.md.

Весной 2019 года Electrica выразила заинтересованность в приобретении распределительных и сбытовых компаний в Республике Молдова, принадлежащих испанской группе Naturgy. Тогда испанская компания Naturgy Energy Group объявила о продаже за 141 миллион евро систем распределения и поставки электроэнергии в Республике Молдова, Gas Natural Fenosa и Red Union Fenosa. (Испанский инвестор в 2000 году приобрел эти распределительные сети за 20 миллионов долларов).

Обе компании по состоянию на 31 декабря 2018 года имели почти 900 000 клиентов в Молдове и распределяли 70 процентов всей энергии, потребляемой в стране в 21 из 37 районов и в муниципии Кишинев. В итоге покупателем стала EMMA Capital Group, собственником которой являются чешский предприниматель Иржи Шмейц и международная корпорация Duet Private Equity Limited (со штаб-квартирой в Лондоне), - владелец компании Premier Energy, занимающейся в Румынии дистрибуцией и поставками природного газа. С 11 декабря 2019 года молдавские компании поменяли свои названия, имидж и бренд и стали называться Premier Energy и Premier Energy Distribution.

Однако, судя по всему, история на этом не заканчивается. В бухарестских СМИ недавно появилась информация, что в Румынии велись переговоры о желании Electrica приобрести компанию Premier Energy, и о ее заинтересованности в активах, связанных с распределением в Молдове.

За первые девять месяцев года Electrica сообщила о чистой прибыли в размере 396 миллионов румынских леев на уровне группы (увеличение на 146 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Таким образом, на фоне роста доходов в сегментах поставок и распределения, Electrica увеличила выручку на 4 процента до примерно 4,8 миллиарда лей.

В третьем квартале 2020 года Electrica сообщила о чистой прибыли в размере 207 миллионов лей, которая выросла в 4 раза по сравнению с третьим кварталом 2019 года, а выручка составила 1,6 миллиарда лей.

Кроме распределения электроэнергии, EFSA также занимается и поставками природного газа бытовым потребителям.

Группа Electrica котируется на Бухарестской фондовой бирже и имеет капитализацию 4,2 миллиарда RON (882 миллиона евро). Акционерный капитал компании составляет 62,87 миллиона лей (13,2 миллиона евро), он оплачен акционерами полностью денежными средствами.