Политический гороскоп-2021: за что будет "топить" Санду, потеряет ли власть Зеленский, и какие амбиции овладеют Эрдоганом

История развала Евросоюза найдет свое продолжение, так что на международной арене ожидаются перемены. Уходящий год не был рядовым – с этой очевидной истиной согласится, наверное, каждый. Тем интереснее, какой грядет за ним. Заглянуть за пелену неведомого для «КП» взялся известный астролог Александр Зараев.

В Европе процессы, начатые с Брексита, еще больше усилятся. Начнутся громкие разборки между странами-донорами и странами-реципиентами (Венгрией, Прибалтикой, Испанией и прочими). История развала Евросоюза найдет свое продолжение, так что на международной арене нас ждет очень много перемен.

Ситуацию тут же обратит в свою пользу Китай, который, используя принцип мягкого удушения, начнет усиливать свое влияние в тех странах, которые будут чувствовать себя не комфортно. Не обойдется и без народных волнений, потому что тандем Юпитера с Сатурном запускает программу «Кипит наш разум возмущенный».

Вообще, январь-февраль будет в первом полугодии самыми напряженными. Весна выдастся относительно спокойной, хотя в конце апреля могут начаться военные конфликты – полыхнет в разных местах, но продлится это все где-то до середины мая

В Молдове Санду будет активно «топить» за военизированные разборки с Приднестровьем. На Украине у Зеленского и в Турции у Эрдогана активизируются амбиции и желание устроить маленькую победоносную войну (соответственно, в Донбассе и на Кавказе). И байденовская администрация будет лишь подливать масла в этот огонь.

Что касается Эрдогана (Рыбы по гороскопу), то в июне, когда Юпитер войдет в знак Рыб, он почувствует себя этаким Ататюрком и начнет проводить излишне авторитарную политику, вполне возможно, что поменяет правительство, из-за чего к концу года может оказаться либо в некой изоляции, либо получит серьезные проблемы со своим окружением. От чего-то подобного его, к слову, спас в свое время Путин, но Гюлен, как говорится, пока еще жив… Так что в конце года можно ожидать военных переворотов на Ближнем Востоке и серьезных перестановок в правительствах.

Зеленский по гороскопу Водолей. Сатурн, несущий энергии ограничения, теперь находится в соединении с Солнцем в гороскопе его рождения, и скорее всего эта конфигурация лишит политика той энергетики, которая необходима для лидера государства, чтобы противостоять подталкиванию к эскалации напряженности. Весной он активно начнет раздувать щеки, но это для него закончится очень плохо. Власть он скорее всего потеряет.

Екатерина Осколкова