Игорь Попа: Арест Филата был частью договоренности с Плахотнюком

Комиссия по этике и дисциплине Союза адвокатов Молдовы (UAM) в течение последних недель приняла серию решений об аннулировании адвокатских лицензий.

Наиболее резонансным стало дело Игоря Попы, который в 2015-2018 гг. представлял интересы бывшего премьер-министра, лидера Либерально-демократической партии Владимира Филата. На прошлой неделе UAM опубликовал мотивированное решение на 20 листах, в котором подробно аргументирует отзыв лицензии.

В качестве заявителей выступили адвокат Алексей Фрунзе и Владимир Филат. В UAMпоступили ходатайства с просьбой рассмотреть в Комиссии по этике и дисциплине поведение и действия Игоря Попы с целью применения к нему дисциплинарных взысканий.

Кроме того, Филат обратился в Генеральную прокуратуру. Контракт с экс-адвокатом был расторгнут им более двух лет назад в связи с утратой доверия. По словам Филата, после ареста он полагал, что отправляет сообщения через своего защитника, однако оказалось, что его послания подвергались цензуре или блокировались.

В сентябре 2020 г. Игорь Попа выдвинул серию обвинений против бывшего клиента. В частности, он сказал, что арест Филата был частью договоренности с Владом Плахотнюком, с которым тот до сих пор общается. Он также заявил, что политику обеспечили льготные условия содержания в пенитенциарном учреждении, что он владел недвижимостью в Женеве и стал объектом расследования в Германии. Попа обнародовал подробности дела Владимира Филата, в том числе документы и письма, которые он отправил своей бывшей жене. Филат отверг все обвинения, назвав их «аберрациями».

Ряд молдавских адвокатов выразили возмущение поведением Игоря Попы, считая, что оно противоречит Кодексу этики и Уставу адвокатской профессии. Игорь Попа, будучи не согласным с требованиями бывшего клиента, настаивал на отсутствии нарушений в своих действиях.

По словам бывшего защитника Филата, в этом контексте он действовал в качестве рядового гражданина, который проинформировал о незаконных действиях правоохранительные органы и общественность.

Комиссия по этике и дисциплине (председатель – адвокат Михай Гафтон) проанализировала поведение и действия Игоря Попы по отношению к бывшему клиенту и пришла к выводу о наличии достаточных оснований для применения самого жесткого дисциплинарного взыскания – аннулирования адвокатской лицензии.

Комиссия считает, что обсуждение корреспонденции клиента в телеэфире и некоторые другие действия представляют собой серьезные дисциплинарные нарушения, несовместимые с адвокатской мантией. Как отмечается, обязанность Игоря Попы как адвоката заключалась в сохранении профессиональной тайны в течение неограниченного времени.

Бывший адвокат Владимира Филата назвал это решение незаконным и заявил о намерении обжаловать его в судебном порядке. «Я собираюсь найти справедливость в Европейском суде по правам человека. Я считаю, что наш долг перед всеми, кто работает в сфере права, различать профессиональную тайну, свободу слова и обязанности юриста», - говорит Игорь Попа.

За что еще адвокатов лишили лицензии:

Руслан Добриогло – на основании вынесенного ранее приговора по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а также сокрытия документов организации в корыстных интересах.

Ион Раковицэ – за отказ или уклонение от проведения теста на алкоголь и от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он избежал уголовной ответственности за это деяние и был наказан в административном порядке.

Ион Лека был признан виновным в фальсификации доказательств в рамках гражданского дела, но не привлекался к уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Как отмечается в решении, адвокат просил прекратить уголовное преследование по этому основанию, что де-факто означает признание вины.

Согласно Закону об адвокатуре, адвокатская деятельность прекращается в случае вынесения в отношении адвоката окончательного приговора за деяние, предусмотренное уголовным законом, несовместимое с профессиональными этическими нормами. Бывшим адвокатам дают 10 дней, чтобы вернуть в UAM лицензию и удостоверение.