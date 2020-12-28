Заставь «хакеров» Майи Санду богу молиться, они весь президентский сайт испоганят

Н-непрофессиональность. Читатели «Блокнот Молдова» обратили внимание на театр абсурда в исполнении наймитов Майи Санду.

Автор видео, представившийся как Василий Теркин, обратил внимание нашей редакции на то, что, как минимум, через один из интернет-браузеров невозможно открыть русскую версию текста Конституции РМ на сайте президента.

Что примечательно, при предыдущем президенте все спокойно открывалось. Теперь же посетители сайта, пройдя по гиперссылкам-разделам Конституции, видят версию на молдавском языке.

Ранее новые администраторы сайта президента Молдовы заменили языковой идентификатор с «MD» на «RО», удалили всю информацию об Игоре Додоне, зато оставили раздел, посвященный бывшей уже первой леди Галины Додон. Чудеса да и только!

Подготовил Михаил Генчу