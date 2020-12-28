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Досрочные выборы на День Победы – предложение Игоря Додона
28.12.2020

9 мая 2021 года выпадает на воскресенье. Экс-президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести досрочные выборы 9 мая 2021 года.

По словам Додона, досрочные выборы нужно провести как можно быстрее. Государство не может существовать в обстановке политической нестабильности и неопределенности.

- Их нужно проводить исходя из конституционных норм. Есть определенная процедура, которую нужно пройти. Поэтому, если брать эти конституционные нормы, раньше мая не получается. В этой нестабильной обстановке, — а у нас нет парламентского большинства, у нас правительство сейчас исполняющее обязанности, — очень опасно оставлять все это на осень, либо на позднюю осень, потому что это означает, что весь следующий год у нас будет политическая дестабилизация.

Поэтому нужно [провести] чем быстрее, тем лучше, для того чтобы была уже ясность, как мы работаем дальше. Но исходя из конституционных норм. Поэтому мы выходим на май. Можно 9 мая провести в День Победы, как раз воскресенье, - сказал Додон в интервью ТАСС.

Ранее Додон заявил о том, что Майя Санду являлась проамериканским кандидатом. Она продолжит реализовывать все задумки Запада и в должности президента Молдовы.

Автор: Михаил Генчу


 
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