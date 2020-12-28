Убиты десятки овец и коз – стая волков разорила Флорешты (+18 - жесткие кадры!)

Шокирующий случай в одном из молдавских районов. Серьезная ситуация в нескольких населенных пунктах Флорештского района. Несколько дней назад стая волков убила десятки овец и коз.

Одна из жительниц Флорештского района рассказала, что ночью накануне инцидента все было тихо, а уже утром животных нашли растерзанными хищниками.

- Муж заметил, что ворота были сломаны и на территории лежал труп овцы. Рядом лежали еще около пяти трупов, остальные были найдены в лесу. При подсчете мы не досчитались в общей сложности 20 коз. 18 найдены, еще две - пока нет», - говорит житель села Чутулешть.

По словам женщины, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, изучили обстоятельства дела и составили протокол. На стадо напала стая волков, но откуда она появились в данном населенном пункте, пока совершенно непонятно. Об этом сообщает Unimedia.

Михаил Генчу