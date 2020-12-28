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За досрочные выборы: Партия социалистов Молдовы после дискуссий с Санду выступила с заявлением
28.12.2020

Процедура и организация досрочных выборов должны соответствовать Основному закону страны. 

ПСРМ сообщила президенту Майе Санду о том, что социалисты выступают за досрочные парламентские выборы. Об этом сообщил лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ после консультаций с главой государства.

Социалист уточнил, что процедура и организация досрочных выборов должны соответствовать Основному закону страны.

- Все в руках нынешнего президента. Мы подчиняемся закону и Конституции. На этом этапе переговоры закончились. Решение принадлежит ей. Она является основным посредником в этом процессе, - сказал Фуркулицэ.

Лидер фракции также добавил, что социалисты готовы проанализировать кандидатуру премьер-министра, если Санду выступить с таким предложением.

- Мы проанализируем эту кандидатуру, посмотрим какова программа правительства, будем решать. Подчеркиваю, мы выступаем за досрочные выборы, - сказал Фуркулицэ.

 


 
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