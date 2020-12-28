Демократия по-молдавски. Майя Санду не позволяет журналистам присутствовать на консультациях

Слова снова идут вразрез с делами. Тревожный сигнал от Майи Санду - она отказалась допускать журналистов для наблюдения за ее переговорами с парламентскими фракциями. На это обратил внимание на своей странице в социальной сети журналист Валерий Реницэ, у которого появляются вопросы к новому президенту страны:

- Чего боится новый президент, которая обещала максимум открытости и гласности в своей деятельности, доказать совершенно иное поведение современного молдавского избранника? До вечера Майя Санду проведёт консультации со всеми парламентскими фракциями, а в 18.00 обещает дать по этому поводу пресс-конференцию. Буду держать в курсе своих читателей, - вопрошает Реницэ.

Автор: Михаил Генчу