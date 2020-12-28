Коронавирус в Молдове, данные на 28 декабря 2020: +569, заметное падение случаев ковида в сутки

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Здоровье
B Молдове в общей сложности зарегистрировано 141 924 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 28 декабря 2020, в Молдове выявлено +569 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 141 924 .
Подробнее об эпидемиологической обстановке в Молдове:
4 - завезенные случаи
1598 - тесты, из них
1273 - первичные
28 - медработники:
6 - врачи
19 - медсестры
3 - вспомогательный персонал
33 922 - под наблюдением врача
7475 - дома с лёгкой формой
3158 - госпитализированные
263 - тяжелом состоянии
55 - на аппаратах ИВЛ
409 - выздоровели
127 813- всего вылечились
18- скончались
2909 - всего умерло
11 202 - активные случаи
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