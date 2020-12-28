Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 28 декабря 2020: +569, заметное падение случаев ковида в сутки B Молдове в общей сложности зарегистрировано 141 924 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 28 декабря 2020, в Молдове выявлено +569 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 141 924 . Подробнее об эпидемиологической обстановке в Молдове: 4 - завезенные случаи 1598 - тесты, из них 1273 - первичные 28 - медработники: 6 - врачи 19 - медсестры 3 - вспомогательный персонал 33 922 - под наблюдением врача 7475 - дома с лёгкой формой 3158 - госпитализированные 263 - тяжелом состоянии 55 - на аппаратах ИВЛ 409 - выздоровели 127 813- всего вылечились 18- скончались 2909 - всего умерло 11 202 - активные случаи

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