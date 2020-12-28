28 Декабря 2020
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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 28 декабря 2020: +569, заметное падение случаев ковида в сутки
28.12.2020

B Молдове в общей сложности зарегистрировано 141 924 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 28 декабря 2020, в Молдове выявлено +569 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 141 924 .

Подробнее об эпидемиологической обстановке в Молдове:

4 - завезенные случаи

1598 - тесты, из них

1273 - первичные

28 - медработники:

6 - врачи

19 - медсестры

3 - вспомогательный персонал

33 922 - под наблюдением врача

7475 - дома с лёгкой формой

3158 - госпитализированные

263 - тяжелом состоянии

55 - на аппаратах ИВЛ

409 - выздоровели

127 813- всего вылечились

18- скончались

2909 - всего умерло

11 202 - активные случаи


 
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