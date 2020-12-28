STOP FALS! Уже подтверждено, что Алайба немерено солгал о поездке социалистов в Москву

Депутат ПДС Думитру Алайба снова пойман на обмане. На этот раз он распространил в общественном пространстве фейк о том, что депутаты-социалисты, посетившие с визитом Москву, отправились в Россию за счет государства.

- Я был уверен, что социалисты отправились в Москву за госчет. Если бы поехали за свои деньги, их было бы меньше, - написал Алайба в социальной сети.

Лживая информация, распространенная депутатом ПДС, была опровергнута представителями парламента. Так, генеральный секретарь законодательного органа Адриан Албу заявил для портала deschide.md о том, что на этот визит не потрачено ни бануца из общественных средств.

Данный случай далеко не первый. Думитру Алайба неоднократно распространял лживые новости, получив даже прозвище «депутат фейков».