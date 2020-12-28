Во дворце президента проходят обсуждения и встречи с представителями различных партий

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В понедельник, 28 декабря, президент Молдовы провел встречи с представителями всех парламентских фракций.

Учитывая, что проводятся они сразу после Рождества по новому стилю и накануне новогодних праздников, их уже прозвали "Рождественскими встречами".

Итак, чем они закончились.

Социалисты

Итог:

Мы – за досрочные парламентские выборы или готовы проанализировать кандидатуру премьер-министра, если Санду выступит с таким предложением. Кандидатура премьера не предложена.

Решение:

На этом этапе переговоры завершены.

Фракция ПАС

Итог:

Мы за досрочные выборы. Кандидатура премьера не предложена.

Решение:

Как скажет Конституционный суд или самороспуск парламента.

Фракция ДА

Итог:

Кандидатура премьера не предложена.

Решение:

«Мы не боимся досрочных выборов» (хе-хе).

Демпартия

Итог:

Неплохо посидели.

Кандидатура премьера не предложена.

Решение:

Молдове необходимо временное правительство.

Партия ШОР + группа За Молдову

Итог:

Кандидатура премьера не предложена. Досрочных выборов не боимся.

Решение:

Готовы участвовать в формировании временного правительства Молдовы, которое возьмёт ответственность за ситуацию до досрочных выборов.

Про Молдова

Итог:

Кандидатура премьера не предложена.

Решение:

Выступает за переходное правительство.

P.S.

Ждем заявление Санду

@Telegram KP