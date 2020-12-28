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Во дворце президента проходят обсуждения и встречи с представителями различных партий
28.12.2020

Рождественские встречи Аллы Пугачевой президента Молдовы Санду: Слусарь пел, Жиздан молчал, Шор онлайн ремнем качал

В понедельник, 28 декабря, президент Молдовы провел встречи с представителями всех парламентских фракций. 
Учитывая, что проводятся они сразу после Рождества по новому стилю и накануне новогодних праздников, их уже прозвали "Рождественскими встречами". 

Итак, чем они закончились.

Социалисты
Итог:
Мы – за досрочные парламентские выборы или готовы проанализировать кандидатуру премьер-министра, если Санду выступит с таким предложением. Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
На этом этапе переговоры завершены.

Фракция ПАС
Итог:
Мы за досрочные выборы. Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
Как скажет Конституционный суд или самороспуск парламента.

Фракция ДА
Итог:
Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
«Мы не боимся досрочных выборов» (хе-хе).

Демпартия
Итог:
Неплохо посидели. 
Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
Молдове необходимо временное правительство.

Партия ШОР + группа За Молдову
Итог:
Кандидатура премьера не предложена. Досрочных выборов не боимся.
Решение:
Готовы участвовать в формировании временного правительства Молдовы, которое возьмёт ответственность за ситуацию до досрочных выборов.

Про Молдова
Итог:
Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
Выступает за переходное правительство. 

P.S.
Ждем заявление Санду

@Telegram KP


 
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