Во дворце президента проходят обсуждения и встречи с представителями различных партий

Рождественские встречи Аллы Пугачевой президента Молдовы Санду: Слусарь пел, Жиздан молчал, Шор онлайн ремнем качал
В понедельник, 28 декабря, президент Молдовы провел встречи с представителями всех парламентских фракций.
Учитывая, что проводятся они сразу после Рождества по новому стилю и накануне новогодних праздников, их уже прозвали "Рождественскими встречами".
Итак, чем они закончились.
Социалисты
Итог:
Мы – за досрочные парламентские выборы или готовы проанализировать кандидатуру премьер-министра, если Санду выступит с таким предложением. Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
На этом этапе переговоры завершены.
Фракция ПАС
Итог:
Мы за досрочные выборы. Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
Как скажет Конституционный суд или самороспуск парламента.
Фракция ДА
Итог:
Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
«Мы не боимся досрочных выборов» (хе-хе).
Демпартия
Итог:
Неплохо посидели.
Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
Молдове необходимо временное правительство.
Партия ШОР + группа За Молдову
Итог:
Кандидатура премьера не предложена. Досрочных выборов не боимся.
Решение:
Готовы участвовать в формировании временного правительства Молдовы, которое возьмёт ответственность за ситуацию до досрочных выборов.
Про Молдова
Итог:
Кандидатура премьера не предложена.
Решение:
Выступает за переходное правительство.
P.S.
Ждем заявление Санду
@Telegram KP