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«В ближайшее время представлю свое решение выхода из кризиса»
29.12.2020

По итогам консультаций президента с парламентскими фракциями, ни одна партия не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве и может взять на себя ответственность за управление страной. Также все из них выступают за досрочные выборы. Об этом на пресс-конференции 28 декабря заявила президент Майя Санду по итогам встречи с депутатами. По словам Санду, в ближайшее время она представит своей план выхода из кризиса.

«Я констатировала, что ни одна парламентская сила не готова открыто признать, что состоит в парламентском большинстве, и взять на себя ответственность за управление страной. Абсолютно все парламентские фракции согласны, что законодательный форум должен быть распущен и в стране должны пройти досрочные выборы.

Одни хотят, чтобы это произошло как можно скорее, другие считают, что выборы нужно провести позже. Но абсолютно все парламентские фракции согласны с тем, что этот парламент нужно распустить и люди должны избрать новый законодательный орган, который будет их представлять», – сказала Санду.

Президент отметила, что в ближайшие дни представит свое решение выхода из политического и экономического кризиса.

Сегодня, 28 декабря, Майя Санду провела консультации со всеми фракциями и парламентскими группами. Президент уже провела встречу с депутатами от Партии социалистов (ПСРМ), партии “Действие и солидарность”, Демократической партии, Pro Moldova и группой Pentru Moldova.


 
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