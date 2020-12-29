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Политика
Что предполагает новый План действий Совета Европы для Молдовы
29.12.2020

Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Республики Молдова на 2021−2024 годы, в котором излагаются приоритеты сотрудничества на следующее четырехлетие. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ.

«Совет Европы продолжит оказывать помощь в приоритетных областях — реформировании сектора правосудия, уголовной и пенитенциарной систем», — подчеркнули в релизе МИДЕИ.

Исходя из плана, продолжится деятельность в избирательной сфере, а также в сфере борьбы с насилием в отношении детей. Отдельная глава посвящена мерам доверия между двумя берегами Днестра.

«В этих сферах совместные проекты направлены на закрепление результатов реализации предыдущих планов действий», — пояснили в ведомстве.

В плане также определены и согласованы области для укрепления, которые требуют совместных усилий и дополнительной поддержки со стороны Совета Европы, в том числе правовая помощь, посредничество и примирение в уголовных делах, борьба с торговлей людьми, социальные права и права человека в секторе здравоохранения, местное самоуправление, предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин.


 
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