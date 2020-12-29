Парламентская платформа “За Молдову” выдвинет собственного кандидата в премьер-министры

Парламентская платформа “За Молдову”, в которую входит фракция партии “ШОР” и семь независимых депутатов, готова взять на себя ответственность за формирование технократического правительства, которое будет управлять страной до очередных или досрочных парламентских выборов. Также платформа готова выдвинуть собственного кандидата в премьер-министры. Об этом ее представители сообщили после консультаций с президентом Республики Молдова Майей Санду, сообщает ТРИБУНА.

Представители платформы подчеркнули, что подготовлены к досрочным парламентским выборам, но в нынешней кризисной ситуации важнее всего эффективное управление страной.

“Мы готовы взять на себя политическую ответственность за выдвижение компетентного премьера и ответственного правительства, которое справится с государственными делами и не оставит людей без зарплат и пенсий”, – заявила вице-председатель фракции партии “ШОР” Виолетта Иванов.

Она добавила, что выборы в нынешних условиях станут ударом для страны. “Мы сейчас на краю пропасти. До следующих выборов нам необходимо ответственное правительство, состоящее из профессионалов”, – сказала Виолетта Иванов.

Секретарь фракции Марина Таубер подчеркнула, что платформа “За Молдову” – первая парламентская группа, которая выразила готовность взять на себя ответственность за управление страной в кризисный период. “Мы не боимся ответственности. Мы управляем городами и селами и сможем управлять страной. Сегодня мы сделали смелый шаг, сказав госпоже президенту, что готовы выдвинуть своего кандидата”, – отметила Марина Таубер.

Секретарь платформы Серджиу Сырбу напомнил в свою очередь, что Майя Санду должна исполнить роль медиатора и выдвинуть предложенного кандидата, а платформа намерена провести переговоры в парламенте, чтобы обеспечить поддержку технократическому кабмину.

Платформа “За Молдову” считает, что в парламенте найдется нужное число голосов, чтобы назначить правительство профессионалов, способное вывести страну из кризиса и работать до избрания нового парламента.

Кристина Пендя