Размышления о концепции команды из "хороших людей" навели нас на аналогию с соседями

Размышления о концепции команды из "хороших людей" навели нас на аналогию с соседями. У них тоже победил простой "хороший парень", ещё и из народа. И вполне успешный руководитель, судя по достижениям его на творческом поприще.

Не будем разбирать феномен его победы и даже оставим в покое концепцию построения команды и распределения должностей. Речь о другом.

На примере Зе, богоизбранные не могут не понимать, что досрочные им нужны как можно быстрее. Желательно завтра.А лучше - через час. И дело тут не в том, что имеющееся шатко-валкое ситуативное большинство идейно далеко от богоизбранных и госпожи президента.

Владимир Александрович влетел на пост президента с оглушительным успехом и головокружительными рейтингами. Образ нового президента был окутан сверх-надеждами, возлагаемыми на него электоратом. Но за время, прошедшее с его победы до парламентских выборов пыл народа изрядно поугас, что заметно и по явке и по распределению голосов.

Да, партия президента взяла большинство, что вряд ли светит хоть одной из молдавских партий. Но, с учётом рейтингов на момент избрания, случись парламентские в Украине раньше, мандатов у оппонентов было бы ещё меньше.

В ситуации же с Молдовой у Майи Григорьевны и рейтинги несравнимы с рейтингами Зе. И партия под временным руководством Гросу способна изрядно порастерять симпатизантов. И чем дальше, тем призрачнее шансы на выгодный богоизбранным исход. Особенно, учитывая ту провальную концепцию построения элит, о которой говорили выше.

Потому, не подай Ион Кику в отставку, иди знай, на что ещё пошли бы хорошие люди ради своей "хорошей цели".

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