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Общество
Посол России Олег Васнецов поздравил соотечественников и жителей Молдовы с наступающим новым 2021 годом
29.12.2020

Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников и жителей Молдовы с наступающим новым 2021 годом и Рождеством Христовым.

"Новый год ассоциируется с зимней морозной погодой, запахом хвои, бессмертным балетом Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". Дети пишут письма и ждут подарки от Деда Мороза. Встреча Нового года никогда не обходится без "Новогоднего огонька", на котором мы встречаемся с любимыми артистами", — говорится в обращении главы российской дипмиссии.

Уходящий 2020 год останется в памяти как один из наиболее сложных и противоречивых, отметил Васнецов.

"Пандемия коронавируса затронула каждого из нас. Провожая уходящий год, мы говорим слова искренней признательности врачам и медсестрам, всем тем, кто оказался на первой линии борьбы с невиданной доселе угрозой.
Уверен, что общими усилиями мы победим эту напасть", — говорится в поздравлении.

Посол России пожелал молдавскому народу здоровья, счастья и процветания.

@rusputnikmd


 
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