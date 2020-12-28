Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон не был обвинен в отмывании денег по делу «Ландромат»

Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон не был обвинен в отмывании денег по делу «Ландромат» по запросу российской прокуратуры

Это произошло поскольку Платон "отказался участвовать в этих действиях, а национальный уголовно-процессуальный закон не предусматривает инструментов принуждения к этому". Так представители Генпрокуратуры (ГП) мотивировали невыполнение судебного поручения, запрошенного Генпрокуратурой РФ в марте 2020 года, по делу о «Ландромате».

В ответе представители ГП подтверждают, что в течение этого года учреждение получило несколько ходатайств о судебных разбирательствах от властей Российской Федерации с просьбой о проведении уголовных преследований на территории Республики Молдова по делу "Ландромата".

Российские власти потребовали, среди прочего, чтобы Платону было предъявлено обвинение в предполагаемых незаконных действиях, совершенных на территории России, чего не произошло.

Как сообщается, российская прокуратура установила, что Вячеслав Платон через Moldindconbank и судебных приставов в молдавских судах, действуя по согласованию с некоторыми российскими банкирами, организовал схему незаконного вывода украденных в России денег.

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