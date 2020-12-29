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Экономика
Продавцы центрального рынка жалуются на отсутствие покупателей
29.12.2020

На центральном рынке Кишинева нет толп покупателей, как это обычно бывает накануне праздников, хотя в виде исключения базар был открыт и в понедельник.

Продавцы разочарованы, а покупатели, пришедшие на рынок, рассказали, что отметят Новый год скромно, в узком семейном кругу, пишет tvrmoldova.md

Обычно понедельник - санитарный день на рынке в центре Кишинева, и ворота остаются закрытыми. Однако в праздничные дни власти сделали исключение, но покупателей было мало. Некоторые из них сообщили, что зашли случайно, а большинство людей думали, что рынок будет закрыт.

Некоторые воспользовались отсутствием столпотворения на рынке, чтобы спокойно сделать покупки. Говорят, готовятся к новогодней трапезе, хотя в этом году отметят скромнее.

По словам домохозяек, пандемия -  это не повод, чтобы нарушить традицию отмечать приход нового года. "Сделаем фрикадельки, салаты, блины, фрукты и овощи, сладости, конфеты. Понимаете, денег всегда мало, но мы откладываем, мы старики, знаем, как это делать".

"Мы ждем завтра и послезавтра, но пока покупателей меньше, чем в предыдущие годы", - говорят продавцы.

Чтобы избежать распространения коронавируса, центральный рынок будет работать по специальной праздничной программе. Он будет открыт в понедельник, 4 января, но закрыт 1 января и 7 января.


 
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