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Санду встречает своего президента: Клаус Йоханнис начнет общение о потенциальном поглощении Молдовы Румынией?
29.12.2020

Тем не менее, Майя Григорьевна надеется на равноправное общение. Сегодня, Майя Григорьевна в администрации президента Молдовы, встретится со своим президентом Клаусом Йоханнисом, за которого, к слову, ранее и голосовала на последних президентских выборах в Румынии.

В этой ситуации забавно то, что несмотря на надежды Майи Григорьевны на равное общение, сам Йоханнис, намерен выстраивать с Санду диалог подобный тому, который выстраивал ранее Игорь Додон с приднестровским Вадимом Красносельским - общение о потенциальном поглощении.

Учитывая неплохие результаты, показанные на последних парламентских выборах в Румынии, где сейчас партии унионистских «ястребов» набрали обороты - риторика о потенциальном присоединении молдавских земель - может стать одной из козырных карт для самого Йоханниса.

Правда, как и в случае Додона с Красносельским (где стоило бы общаться не с Вадимом, а с Виктором) - общение Йоханниса и Санду будет скорее декларативным и преследующим политические бонусы. Реальное же будущее двух стран, если и стоит обсуждать, то следует это делать представителям Посольства США в Молдове с... представителями Посольства США в Румынии.

Павел МУНТЯН


 
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