Защитная маска за 3000 леев – полный гламур, а у Софии Ротару - птички на лице

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Настали времена, когда пришла мода на защитные средства, - корреспондент «Комсомолки» разбирался, что почём.
Собственно, можно обойтись и простенькой маской за 3.60 леев штука, которые продаются в молдавских аптеках. Есть шанс найти и подешевле. Такими масками не брезгуют молдавские политики, часто в простенькой общается с кишиневцами мэр молдавской столицы Ион Чебан.
Правильно, негоже кичиться гламурными, расшитыми бриллиантами масками, когда жизнь в стране трудная и у многих безденежная. Да и с бриллиантами на лицах пока никто в Молдове замечен не был.
Более-менее близка к гламуру маска Михаила Цуркана, известного как MC-Майк. Артист, ведущий, шоумен. Ему по статусу положено отличаться.
У Софии Ротару - маска с птичками, не особо дорогая по цене, но стильная.
Оригинальная, с лондонским флером, маска Петру Харуцы, известного музыканта, а по совместительству – супруга певицы Джеты Бурлаку. Лондонская тема понятна – дети этой звездной пары учатся в столице Великобритании.
Остальные наши артисты, музыканты, ведущие пока еще не похвастались селфи в оригинальных масках. А на сцену выходят с «открытыми» лицами.
Что ж, сегодня любой в Молдове может отличиться, привлечь внимание своей маской. Можно даже заказать с определенным изображением, как например, преподаватель английского языка Татьяна Степанова выбрала мушку. Или журналист Ирина Иванченко заказала маски с оригинальным принтом, как раз упомянутого делового стиля.
Подобные маски на заказ стоят от 45 леев.
Некоторые предпочитают с кружевами или тесьмой, так сказать, с местным колоритом. Впрочем, цены разные. Самые дорогие маски на заказ в Молдове – 35 долларов штука. И вроде простенько выглядят.
Многие предпочитают заказывать маски в Интернете. Сегодня «рынки» Всемирной сети предлагают защитные средства на любой случай. Есть простые, до 100 леев за штуку.
Льняная маска с вышивкой - 650 леев. Фото: соцсети
Но покупают наши и льняные, с вышивкой, - около 650 леев, встречались и такие в Кишиневе.
Заказ свадебной маски, расшитой жемчугом, стразами и бисером – под 1000 леев.
К торжеству предлагают и бессовестно гламурные маски за три с лишним тысячи леев – там и жемчуг, и стразы Сваровски, и прочая дороговизна.
В мире уже появились маски, декорированные золотом и бриллиантами, но до Молдовы этот вызывающий шик еще не дошел.
Собственно, показаться в обществе в простой маске за 3 лея, - это не означает нанести удар по своему имиджу и статусу. Главное – защитить себя и окружающих. А поэтому, - мода модой, а маски носить нужно. Со стразами или без.
Надежда КИШИНЕВСКАЯ
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