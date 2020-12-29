Каждый пятый работник в Молдове зарабатывает свыше 10 тыс. леев в месяц

Об этом говорят эксперты. Каждый пятый работник в Республике Молдова имеет зарплату выше 10 тыс. леев в месяц. Об этом сообщил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

В своем блоге Ионицэ пишет, что в 2020-м году более 90 700 сотрудников в Молдове получали зарплату выше 10 тыс. леев в месяц.

- Рост на 20,8 тыс человек, или 29,8%, по сравнению с 2019-м годом. В то же время количество людей с заработной платой ниже 3 тыс. леев / мес. достигло всего 40,7 тыс. и уменьшилось в 5,3 раза по сравнению с шестью годами назад, когда их было 215 тыс. человек. Очевидно, что покупательная способность лея в настоящее время не может сравниться с покупательной способностью 2014-го года.

В настоящее время 10 тыс. леев эквивалентны 7,3 тыс. леев в 2014-м году. В 2014-м г. насчитывалось 32,3 тыс. сотрудников, которые получали зарплату выше 7,3 тыс. леев/месяц, что в настоящее время эквивалентно 10 тыс. леев/месяц, что означает увеличение реальной стоимости в три раза по сравнению с максимальной заработной платой, - упоминает Ионицэ.

- Согласно последнему исследованию заработной платы и миграции IDIS Viitorul, граждане РМ хотят получать зарплату в размере 13 450 леев в месяц, чтобы не выезжать из страны, что в 2 раза больше средней заработной платы, получаемой в настоящее время работниками в стране, - пишет эксперт.

Автор: Михаил Генчу