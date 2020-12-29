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Общество
Горячие обеды. В одной из столичных столовых готовят обеды для малоимущих граждан
29.12.2020

Люди выживают, как могут. Десятки пенсионеров каждый день приходят в одну из столичных столовых за горячим обедом. Отметим, что эта столовая помогает малоимущим гражданам совершенно бесплатно.

Люди терпеливо дожидаются своей очереди, чтобы получить хоть какую-то еду. Мизерных пенсий для достойной жизни им не хватает. По словам одной из женщин, пенсии по инвалидности ей не хватает даже на медикаменты. Бесплатные обеды – настоящее спасение.

Другая женщина рассказала о том, что 35 лет проработала учителем, а ее дети находятся за рубежом. Она не может позволить себе праздничных блюд - на новогоднем столе будет лишь то немногое, что предоставит социальная столовая. Вся пенсия уходит на лекарства. Соответствующий репортаж подготовил телеканал TV8.


 
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