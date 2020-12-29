Кто хотел пенсию больше: С 1 января в Молдове начинается приём заявлений о пересмотре пенсии

С 1 января 2021 года начинается приём заявлений о пересмотре пенсии. Дни приёма – понедельник, вторник и среда, с 7.30 до 15.00. Об этом сообщает пресс-служба Национальной кассы социального страхования.

Заявление можно подать в электронном виде на сайте НКСС www.cnas.md или на бумажном носителе в Территориальную кассу социального страхования.

Независимо от даты подачи заявки, право на пересмотр пенсии предоставляется с последующего месяца.

Стоит отметить, что с 1 января 2021 года граждане смогут воспользоваться сервисом предварительной записи на приём в ТКСС через веб-страницу НКСС.