Самое недооцененное молдаванами изобретение года - отметки для соблюдения социальной дистанции

На фото: Социальная дистанция в Чехии

Про социальную дистанцию говорят все врачи и эпидемиологи. Объясняли для чего и почему стоит держаться на расстоянии от тех, с кем вы не живете. Даже расклеили памятки и полоски у касс, чтобы гражданам было удобно не забывать, на каком расстоянии стоять друг от друга. К декабрю вполне можно было довести до автоматизма соблюдения промежутков.

Не оценили молдаване эти полоски на полу в магазинах. Подвергли сомнению рекомендации профессоров-эпидемиологов. Редко где увидишь очередь, растянувшуюся длиннее обычного из-за того, что люди стоят на отдалении друг от друга.

Во-первых, у нас напрочь отсутствует понимание своих и чужих границ. Толпа – это естественная среда обитания граждан Молдовы. Даже главная площадь страны носит имя Великого национального собрания.

Во-вторых, любую лазейку между людьми в очереди многие воспринимают, как возможность занять место ближе к кассе. Как в анекдоте, когда герой садится на переднее место в троллейбусе, чтобы приехать быстрее. Подождать лишние мгновения, дожидаясь своей очереди, для молдаван невыносимо, надо протолкнуться и постараться влезть в калашный ряд.

В-третьих, появилось ощущение, что народ не понимает, как работает социальная дистанция во время эпидемии. Как маска работает – ясно, наглядно, особенно, когда чихнуть. А вот дистанция – что-то из ряда мифы Древней Греции, которые не читали.

Жаль, очень жаль, что за девять месяцев ковидной жизни в Молдове не привыкли отодвигаться от незнакомцев. Не научились уважать чужое пространство и не захотели создать культуру соблюдения личных границ.

Коронавирус, главное на утро 29 декабря 2020 года в Молдове:

+ 569 (141 924) новых случаев заражения коронавирусом в Молдове за сутки.

11 202 - активные

Статистика по городам и регионам: Кишинёв - 395, Унгены - 23, Теленешты - 18..

1598 тестов, из них первичных – 1273, повторные – 325.

+ 28 (12 430) - медицинские работники.

3 158 пациентов в больницах с подтвержденной инфекцией COVID-19.

263 находятся в крайне тяжелом состоянии.

55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания.

7 475 человек лечатся на дому.

33 922 человек - под наблюдением на дому.

+ 88 (2909) человек умерли.

+ 409 (127 813) человека вылечились.

4 случая - завезенные(Украина и Румыния по 1, а из Великобритании - 2!).