Карину Цуркан приговорили к 15-ти годам колонии общего режима

Уроженку Молдовы признали виновной в шпионаже. Мосгорсуд признал экс-члена правления «Интер РАО» уроженку Молдовы Карину Цуркан виновной в шпионаже. Цуркан приговорили к 15-ти годам колонии общего режима.

Прокурор запрашивал 18 лет колонии, а защита настаивала на оправдании. Коллегия из трех судей рассматривала дело в закрытом режиме, так как материалы маркированы грифом «секретно». Об этом сообщает РИА Новости.

Цуркан попала в СИЗО в июне 2018-го года. 16 января 2020-го года апелляционный суд изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе Цуркан пробыла недолго: 7 февраля ее вновь отправили в СИЗО.

Цуркан признали виновной в передаче молдавским спецслужбам сведений, которые касались организации поставок электроэнергии в непризнанные ДНР и ЛНР, а также поставок российского газа в Молдову и Крым. Цуркан передала молдавской стороне секретный проект документа российского Министерства энергетики.

4 ноября на нашем сайте было опубликовано интервью с Кариной Цуркан.

Автор: Михаил Генчу