Премьер-министром Молдовы может стать представитель от Pentru Moldova

Конкретные имена пока не называются. Фракция партии ШОР и депутаты группы Pentru Moldova объявили о том, что готовы выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра Молдовы. Об этом стало известно в ходе брифинга для прессы, организованного представителями Pentru Moldova. Конкретные имена обозначены не были.

- Наша команда готова взять на себя всю ответственность и назначить правительство. У нас есть необходимый опыт. Мы приняли решение по кандидатуре на пост премьер-министра. Он уже подготовил список потенциальных министров. Мы должны думать, как вывести Молдову из кризиса. У нас готовы конкретные предложения. Мы уверены, у нас будет 51 голос в парламенте для назначения нашего правительства, - заявили представители Pentru Moldova.

Ранее Марина Таубер, Виолетта Иванов и Серджиу Сырбу провели переговоры с Майей Санду. Они обсуждали необходимость скорейшего проведения досрочных парламентских выборов. Санду пока никак не прокомментировала предложение политформирования.

Автор: Михаил Генчу