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Политика
Президент Румынии Йоханнис прибыл в Молдову
29.12.2020

Официальный визит главы соседнего государства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уже находится в Кишиневе. Румынский президент прибыл на нашу землю по официальному приглашению новоизбранного президента Молдовы Майи Санду. Встреча двух политиков проходит в эти минуты в Президентском дворце в центре молдавской столицы.

Это первая официальная встреча Санду с зарубежным президентом с момента ее вступления в новую должность. 

Переговоры между Санду и Йоханнисом пройдут в режиме тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

Автор: Михаил Генчу


 
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