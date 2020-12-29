Президент Румынии Йоханнис прибыл в Молдову

Официальный визит главы соседнего государства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уже находится в Кишиневе. Румынский президент прибыл на нашу землю по официальному приглашению новоизбранного президента Молдовы Майи Санду. Встреча двух политиков проходит в эти минуты в Президентском дворце в центре молдавской столицы.

Это первая официальная встреча Санду с зарубежным президентом с момента ее вступления в новую должность.

Переговоры между Санду и Йоханнисом пройдут в режиме тет-а-тет, а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

Автор: Михаил Генчу