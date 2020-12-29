Интервью с Дарьей Бариновой, инструктором по йоге и владельцем студии Rise. Йог с бумагой и ручкой

Даша, привет. Знаешь о чем хочу поговорить… Когда мне говорят: «Знакомьтесь, вот эта девушка тренер по теннису», то я на 100% понимаю, чему она будет меня учить. Теннису. Но потом мне говорят: «Знакомься, это – инструктор по йоге», то у меня сразу сотня вопросов.

Почему?

Я смотрю ролики Садхгуру. И не только я, миллионы человек. Он говорит о йоге. Я начинаю задумываться, а инструктор по йоге будет меня учить как Садхгуру? Или я просто смотрю в Википедии определение йоги, и читаю: «Йога – это понятие в индийской культуре, совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения возвышенного духовного и психического состояния». И задаю снова вопрос: «Так чему меня будут учить? Фитнесу или медитации?»

Конечно, йога – это не просто набор сложно выполнимых поз и растяжка. Йога – это про духовность. Но без «физики» ты не сможешь говорить о духовности. Если у тебя что-то болит, если у тебя, банально, заложен нос, то в таком состоянии тебе будет сложно думать о духовном развитии и стремиться к просветлению.

Вот! Это как раз то, о чем я хотел с тобой поговорить. Потому что когда мне говорят: «Ты сядешь в позу лотоса», то я довольно четко представляю, чему я научусь. А вот когда мне говорят: «Ты будешь медитировать и достигнешь просветления», то я уже не могу это «пощупать». В понятие медитации я, Садхгуру, Стинг и девушка-инструктор йоги могут вкладывать очень разные смыслы…

Я готова ответить на твои вопросы. Понятно, что на том уровне, насколько я сама продвинулась в йоге. Спрашивай.

Хочу извиниться, что так тебя мучаю. Просто 2020 точно был таким годом, когда очень многие люди поняли важность не только физического здоровья, но и умения сохранить душевный баланс, когда вокруг «вот это все». А если говорить о медитации или «просветлении», то все мы можем говорить только о личном опыте. Так что, давай с него и начнем. Сколько лет ты «в йоге»?

Семь лет.

Йога – это учителя. У тебя были или есть «настоящие» гуру? Или ты набиралась йоге везде и по чуть-чуть?

В Кишиневе много хороших специалистов, у которых есть чему поучиться. Но, если говорить обо мне, то мое начало в йоге было достаточно «пестрым». Тренинги, курсы, очень много информации я подчерпнула из интернета, благо, что там информации хватает, ее скорее надо просто уметь правильно фильтровать.

Я в молодости много читал про дзен. Там речь шла только о передаче учения из рук в руки. От учителя к ученику. Разве в йоге не так?

Мир сильно изменился. Но мне – повезло. «В середине пути» я познакомилась с гуру. Его зовут Чумба Лама. Он много лет практиковал в Тибете, в монастыре. Потом вышел из него, и его наставники дали ему разрешение ездить по миру и учить других. В Кишинев он приезжал с тибетскими дыхательными техниками, мы тогда с ним и сдружились. Именно он мой первый наставник по духовному пути. Мы и сейчас поддерживаем с ним связь.

Даша, давай без эзотерики, и незримой связи между Кишиневом и Тибетом…

Почему «незримой»? Facebook и WhatsApp прекрасно работают и в Тибете. Кроме того, Чумба Лама сейчас живет в Германии. Даже «продвинутые» йоги сейчас социализируются. Речь не идет, даже, о коммерциализации. Но социальные сети помогают передавать знания вне зависимости от расстояния. А настоящий учитель нуждается в учениках не меньше, чем они в нем. Знанием нужно делиться, это тоже часть миссии йоги.

Вернемся к тебе и к тому, чему учишь ты. Асанам или медитации?

Мне кажется, что сейчас, для любого хорошего инструктора йоги, физические упражнения отходят на второй план, любой инструктор стремится перейти от «грубого» к «тонкому».

Вот мы опять вступаем на «зыбкую» почву. Допустим, я новичок и впервые пришел к тебе заниматься йогой…

Сначала мы займемся «физикой». Будем «выравнивать» тело. Учиться расслабляться, правильно двигаться, правильно дышать. И это уже не будет только физическая нагрузка. Когда ты учишься выполнять асаны, ты не только трансформируешь свои мышцы и связки. В первую очередь ты учишься УПРАВЛЯТЬ собой. Управлять своим телом, но телом управляет не тело, а твое сознание. Ты учишься управлять своим эго. Потому что у тебя, вначале, ничего не получается. Вне зала ты сложившийся, взрослый человек, а в зале «неумеха». Это преодоление тоже дается совсем не просто. Ты учишься управлять и контролировать свое дыхание. Я тебе больше скажу. Многие люди только на йоге открывают, что они, оказываются, дышат. Это я уже об осознанности, которая приходит во время физических упражнений йоги.

То есть асаны – это первая ступенька к «духовности».

Именно. Кроме того, приобретаемое умение управления и контроля над своим телом становится универсальным. Если ты научился управлять собой, то ты научился решать определенную задачу. Этот навык ты уже легко сможешь применить в жизни, решая совсем другие задачи, от бытовых до бизнеса.

Ок. Эта часть понятна. Теперь давай о медитации. Причем на «предельно» личном уровне. Вот ты сама, ты – медитируешь? И что ты при этом делаешь? В смысле, что у тебя происходит в этот момент в голове, можешь описать?

Начнем с того, что в йоге, в санскрите, нет слова «медитация». Это латинское слово. В йоге есть ступени духовных практик. Ты поднимаешься вверх, пока не достигнешь просветления. Но я не буду тебя путать таким словом, просто расскажу свою практику.

Вот! То, что я хотел…

Наш мозг все время в движении. Поэтому моя медитация начинается с того, что я избавляюсь от лишних флуктуаций ума.

Даша, можно без «флуктуаций»?

Можно. Вот представь себе озеро с очень чистой водой, но на его поверхности – волны. Ты увидишь дно?

Нет.

Вот я начинаю с того, что «разглаживаю» эти хаотичные волны или хаотичные мысли.

Как?

Есть только один способ «перестать» думать. Ты должен на чем-то сконцентрироваться. Какой бы хаос не был в мозгу, но в каждый момент времени ты думаешь одну мысль. Это чуть упрощенно, но зато понятно. И если ты концентрируешься на чем-то, то остальные мысли успокаиваются.

На чем ты концентрируешься? На дыхании?

Мне нравится делать медитацию со свечой. Я концентрируюсь на наблюдении за пламенем, рано или поздно возникает ощущение, что ты «соединяешься» со свечей.

Ок. Соединилась. Что дальше?

Я начинаю либо вслух, либо про себя «пропевать» мантры. Их, на самом деле, очень много. Берешь, например, Баба Нам Кева Лам…

Чего?

«Все есть любовь». И повторяешь это вслух или про себя. Плюс и формируешь в себе отношение ко всему вокруг, программируешь себя, что все вокруг тебя и есть любовь.

Не буду иронизировать, слушаю….

И на следующем этапе, когда мозг успокоился, когда сознание почти отключилось и не суетится о повседневных делах, я начинаю давать себе установку. На то, что считаю сейчас необходимым для себя…

Типа, если мне сегодня не хватает энергии, то «Я – энергия, я полная батарея?».

Это уже ты подберешь сам. Давай остановимся пока на том, что я буду учить тебя, как подойти к этому состоянию. То есть расслабиться, успокоить мысли, сконцентрироваться и очистить сознание. Это уже будет большой шаг вперед.

Интересно. Но я – практик. Мне хочется, с помощью медитации, достигнуть большей эффективности в обычной жизни.

Знаешь, я после медитации и раннего подъема беру в руки бумагу и ручку и начинаю писать себе планы или структурировать пришедшие в голову мысли. Вот тебе вариант пути к эффективности, медитируй и садись заниматься своей работой. Но, после медитации, твое сознание будет готово к работе совсем на другом уровне.

Даша, после праздников я записываюсь к тебе на пробную тренировку. Ты ведь ведешь персоналки? Кстати, а где ты сейчас тренируешь?

В центре, на Василе Александри, ориентир – напротив синагоги, которую сейчас будут реставрировать. Окна в пол, последний этаж офисного здания, тебе здесь понравится. Тут тренирую не только я, у нас целая коллаборация тренеров. Есть и групповые занятия и персоналки. Так что выбор за тобой. Только уже, один раз, решись начать новую жизнь…. Новый год – хороший повод.

Павел Зинган