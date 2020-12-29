Клаус Йоханнис приехал в Кишинёв спустя всего ПЯТЬ дней после инаугурации его гражданки Майи Санду

Президент Румынии Клаус Йоханнис приехал в Кишинёв спустя всего ПЯТЬ дней после инаугурации его гражданки Майи Санду. Однако за четыре года президентства Игоря Додона он ни разу не удостоил Молдову своим присутствием.

О чем это говорит? О том, что все разговоры про добрососедские и дружеские отношения двух стран - это разговоры в пользу бедных. На самом деле Румыния будет разговаривать в Молдове только с тем, кто смотрит на Бухарест снизу вверх. И только так.

Помнится, Владимир Воронин в первые четыре года своего президентства (2001-2005) говорил или пытался говорить с Румынией на равных, за что удостоился ледяного презрения в Бухаресте и прорумынской кишиневской прессе. Во время второго мандата Воронина (2005-2009) Молдова по целому ряду причин резко пошла по пути сближения с Западом, что несколько смягчило тон в разговоре с Румынией.

Но друзьями Воронин и тогдашний румынский президент Бэсеску так и не стали. Даже когда румынский лидер посетил Кишинёв в 2005 году, он в нарушение протокола прямо перед Президентским дворцом остановился, чтобы поприветствовать граждан Молдовы с румынскими паспортами. Тем самым он ясно показал, что поддержка «бессарабских румын» для него важнее дружбы с официальным Кишинёвом.

Собственно, Йоханнис продемонстрировал Додону то же самое. И вот президентом Молдовы стала гражданка Румынии...

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