Унири не будет – лидер партии НАШИ сжег карту «Великой Румынии»

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Ответ всем тем, кто плюет на молдавскую государственность. Лидер молдавской политической партии НАШИ Михаил Ахремцев сжег карту так называемой «Великой Румынии», на которой изображена Молдова в составе соседнего государства. Акция была приурочена к встрече двух президентов в Кишиневе: Клауса Йоханниса и Майи Санду.
- 1859 год. Люди, с оружием в руках, пытаются захватить эту землю и народ силой. Униря, говорят они. Оккупация и захват, утверждаем мы. У них – ничего не вышло.
1918 год. Под дулами румынских винтовок, Сфатул Цэрий голосует за объединение. Униря, говорят они. Насилие и агрессия, говорим мы. У них — ничего не вышло.
1941 год. Фашистские армии и румынские батальоны входят сюда в поисках новых территорий. Униря, убеждали они. Фашизм и геноцид, уверены мы. У них – ничего не вышло.
1990 год. Из Румынии лицемерно несут цветы и алчно глядя на нашу землю — наводят мосты. Униря, уговаривали они. Ложь и предательство, утверждаем мы. У них ничего не вышло.
2020. Люди с двумя паспортами, выбрали для себя президентом гражданку Румынии. Униря, повторяют они.
2021 год. У них ничего не выйдет, - заявил Ахремцев в ходе видеоролика.
Символично, что карта была сожжена на берегу реки Прут рядом с Цветочным мостом. Там находится контрольно-пропускной пункт между Молдовой и Румынией.
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