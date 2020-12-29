Унири не будет – лидер партии НАШИ сжег карту «Великой Румынии»

Ответ всем тем, кто плюет на молдавскую государственность. Лидер молдавской политической партии НАШИ Михаил Ахремцев сжег карту так называемой «Великой Румынии», на которой изображена Молдова в составе соседнего государства. Акция была приурочена к встрече двух президентов в Кишиневе: Клауса Йоханниса и Майи Санду.

- 1859 год. Люди, с оружием в руках, пытаются захватить эту землю и народ силой. Униря, говорят они. Оккупация и захват, утверждаем мы. У них – ничего не вышло.

1918 год. Под дулами румынских винтовок, Сфатул Цэрий голосует за объединение. Униря, говорят они. Насилие и агрессия, говорим мы. У них — ничего не вышло.

1941 год. Фашистские армии и румынские батальоны входят сюда в поисках новых территорий. Униря, убеждали они. Фашизм и геноцид, уверены мы. У них – ничего не вышло.

1990 год. Из Румынии лицемерно несут цветы и алчно глядя на нашу землю — наводят мосты. Униря, уговаривали они. Ложь и предательство, утверждаем мы. У них ничего не вышло.

2020. Люди с двумя паспортами, выбрали для себя президентом гражданку Румынии. Униря, повторяют они.

2021 год. У них ничего не выйдет, - заявил Ахремцев в ходе видеоролика.

Символично, что карта была сожжена на берегу реки Прут рядом с Цветочным мостом. Там находится контрольно-пропускной пункт между Молдовой и Румынией.