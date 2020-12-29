200 тыс. вакцин от ковида – Румыния поможет Молдове

Об этом заявил Йоханнис. Румыния предоставит Республике Молдова партию из 200 тыс. доз вакцин против коронавируса. Она может прибыть в молдавскую столицу в самое ближайшее время вместе с группой экспертов, которые помогут подготовить стратегию вакцинации. Об этом рассказал президент Румынии Клаус Йоханнис, который в данный момент находится с рабочим визитом в Кишиневе.

- Необходимо тесное сотрудничество со специализированными органами Молдовы. Румыния предоставит лекарства, средства защиты и оборудование для ухода за пациентами, инфицированными COVID-19, - цитирует Йоханниса Ziarul de Garda.

Также румынский президент пообещал, что его страна предоставит Молдове около 6 тыс. тонн дизельного топлива.

Автор: Михаил Генчу