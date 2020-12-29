В Молдове продают автомобильные номера за 100 тыс. леев

Кто-то решил красиво заработать. Автомобильные номера почти за 100 тыс. леев продают в Молдове, объявление появилось еще 24-го декабря, но потом было скрыто.

Спустя пять дней, то есть сегодня, оно было реактивировано. Номерные знаки Fix 1 кто-то считает весьма и весьма престижными, несмотря на то, что сходу можно придумать гораздо больше интересных комбинаций на три буквы, типа KGB, и так далее.

Почему кто-то оценивает Fix 1 аж в пять тыс. евро - загадка. Насколько известно, продать номера без автомобиля достаточно проблематично, но, возможно, потенциальный покупатель готов "решать вопрос" другими, дополнительными "вложениями".

Дан Дудка