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Общество
В Молдове продают автомобильные номера за 100 тыс. леев
29.12.2020

Кто-то решил красиво заработать. Автомобильные номера почти за 100 тыс. леев продают в Молдове, объявление появилось еще 24-го декабря, но потом было скрыто.

Спустя пять дней, то есть сегодня, оно было реактивировано. Номерные знаки Fix 1 кто-то считает весьма и весьма престижными, несмотря на то, что сходу можно придумать гораздо больше интересных комбинаций на три буквы, типа KGB, и так далее.

Почему кто-то оценивает Fix 1 аж в пять тыс. евро - загадка. Насколько известно, продать номера без автомобиля достаточно проблематично, но, возможно, потенциальный покупатель готов "решать вопрос" другими, дополнительными "вложениями".

fix1 (2).JPG

Дан Дудка


 
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