Стурза: Новому премьеру понадобится месяца три только на то, чтобы научиться двери открывать

Бывший премьер-министр Ион Стурза считает, что члены нынешнего правительства должны продолжать исполнять свои обязанности до парламентских выборов и утверждения нового кабинета министров. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил накануне в передаче на телеканале TV8.

"Правительство подало в отставку - это их право. Это даже хорошо, чтобы прояснить ситуацию. Этот кабинет министров очень плохо управлял страной, экономикой, пандемической ситуацией. Правительство было создано для того, чтобы обеспечить победу Игорю Додону на президентских выборах. Но с этой задачей оно тоже не справилось. Поэтому, отставка выглядит естественной в ситуации, когда победы на выборах президента одержал другой кандидат. Тем не менее, было бы правильно, чтобы правительство продолжало исполнять обязанности, управляя общественными делами, как предусмотрено в Конституции", - считает Стурза.

Он напомнил, что сам был в такой ситуации, когда был отправлен в отставку, но продолжил исполнять обязанности до утверждения нового кабмина.

"Будет очень сложно назначать и.о.министров и и.о.премьер-министра. Новому человеку понадобится месяца три только на то, чтобы научился двери открывать, ознакомился с делами. Особенно в министерстве здравоохранения, где нет ни министра, ни госсекретарей. Это полная безответственность - заставить людей подать в отставку. Именно для того и проводилась реформа центральной публичной администрации - чтобы госсекретари были профессионалами и работали вне зависимости от политической окраски правительства", - отметил бывший премьер.

По его словам, если же премьер и министры откажутся исполнять обязанности, придется назначать людей из министерств.

"Ситуация плохая, сложная, но не катастрофическая. Я не думаю, что дойдет до того, чтобы были задержки по выплате пенсий и заработной платы. Тем не менее, нужно изыскать резервы, надеяться только на себя. Молдова не может рассчитывать на внешнюю помощь до тех пор, пока будет нынешний парламент и это правительство.

Все политики сейчас должны проявить ответственность, чтобы как можно скорее провести выборы. Следует иметь ввиду, что новому правительству также придется доказывать свою приверженность реформам, чтобы начать переговоры и получить помощь. Майя Санду пользуется огромным доверием внешних партнеров, но этого недостаточно", - заявил Стурза.

Стурза утверждает, что Партия социалистов Республики Молдова нуждается в переформатировании, и это может произойти, в том числе путем ухода Игоря Додона. Ион Стурза утверждает, что у Игоря Додона был шанс выступить национальным лидером, но проиграл каким-то „школьникам”, отмечает IPN.

„Я думаю, что социалисты хотят обновиться. Я бы посоветовал им переформатироваться. Молдове нужна левая партия. Я думаю, что там, внутри партии, есть люди, которые имеют правильные доктринальные видения и не так вовлечены в эту политическую катастрофу”, - заявил Ион Стурза в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV 8.

Кроме того, бизнесмен Ион Стурза считает, что Игорь Додон должен уйти из партии или, по крайней мере, из руководства ПСРМ.

„Бывают случаи, когда учредители становятся проблемой и в экономике, и в политике. Когда учредители партии становятся проблемой и не делают шаг назад, партия рушится”, - добавил гость передачи.

Ион Стурза считает, что Игорь Додон всегда был политиком с низкой популярностью, но его спасли разные обстоятельства, в том числе внутренние и внешние.

„Он должен сделать шаг назад, заняться выращиванием клубники. Он доказал, что не может подняться до уровня национального политического лидера, который может изменить эту страну к лучшему. У него была уникальная ситуация, когда весь левый фланг был открыт. Я всегда считал и все еще думаю, что он политик двух-трех процентов. Он воспользовался всем левым флангом. Он был фаворитом Российской Федерации, получил невероятные ресурсы для своего политического проекта и с треском проиграл каким-то школьникам”, - заявил бывший премьер.