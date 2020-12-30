Призрак Красной мельницы: Кишинёв рискует потерять уникальное здание (Photo + Video)

Обшарпанные стены, заставленные камнями окна, разрушенная крыша и пустой проем вместо двери. Так выглядит сегодня Красная мельница - одно из самых красивых столичных зданий, построенных некогда в нью-йоркском стиле.

"Она уникальна, потому что в Кишиневе сохранились только две мельницы", - говорит глава Агентства по реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Мельницу укрепляли еще в советские времена. Тогда стены усилили металлическим поясом. Здание прошло через пожар, землетрясение. Выдержало Вторую мировую войну.

"С 2015 года, будучи муниципальным советником, я пытался окончательно составить кадастровое дело для этого объекта. Если вы войдете в Кадастр увидите, что на Моара Рошие 5 у нас есть только земля, но не существует здания физически", - говорит Штефэницэ.

По словам Штефэница столичная мэрия не может подтвердить владение Красной мельницы, как того требует Кадастровое агентство, поскольку по документам последний собственник здания - давно не существующее советское учреждение: "Жилищное управление им. Сталина и Моара 173. В базе Государственной регистрационной палаты нет таких учреждений, юридический отдел мэрии должен обратиться в суд, чтобы вернуть право на собственное имущество".

Однако за годы независимости этого так и не произошло. Более того, больше десяти лет эту землю пытается захватить риэлторская компания: "Это вопрос менталитета. В Молдове не осознали ценность наследия, которое нам осталось".

Мы связались с главой юридического управления Богданом Валериу. Однако, он заявил, что ничего об этом не знает. По словам Иона Штефэницэ государственно-частное партнерство возможно. Но при условии, что столичная мэрия потребует свою собственность обратно. Более того, один из отечественных предпринимателей готов выложить 60 миллионов леев на восстановление красной мельницы.

"Не так важно сохранить функциональность мельницы, это может быть что угодно, и гостиница, и ресторан", - заявил Штефэницэ.

Наши попытки дозвониться до вице-мэра Виктора Киронды успехом не увенчались. Красная мельница была построена в 1872 году Абрамом Левензоном. Позднее он был депортирован. Таким образом мельница перешла во владение советской власти.