30 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Призрак Красной мельницы: Кишинёв рискует потерять уникальное здание (Photo + Video)
30.12.2020

Обшарпанные стены, заставленные камнями окна, разрушенная крыша и пустой проем вместо двери. Так выглядит сегодня Красная мельница - одно из самых красивых столичных зданий, построенных некогда в нью-йоркском стиле.

"Она уникальна, потому что в Кишиневе сохранились только две мельницы", - говорит глава Агентства по реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Мельницу укрепляли еще в советские времена. Тогда стены усилили металлическим поясом. Здание прошло через пожар, землетрясение. Выдержало Вторую мировую войну.

"С 2015 года, будучи муниципальным советником, я пытался окончательно составить кадастровое дело для этого объекта. Если вы войдете в Кадастр увидите, что на Моара Рошие 5 у нас есть только земля, но не существует здания физически", - говорит Штефэницэ.

По словам Штефэница столичная мэрия не может подтвердить владение Красной мельницы, как того требует Кадастровое агентство, поскольку по документам последний собственник здания - давно не существующее советское учреждение: "Жилищное управление им. Сталина и Моара 173. В базе Государственной регистрационной палаты нет таких учреждений, юридический отдел мэрии должен обратиться в суд, чтобы вернуть право на собственное имущество".

moara_rosie_13

Однако за годы независимости этого так и не произошло. Более того, больше десяти лет эту землю пытается захватить риэлторская компания: "Это вопрос менталитета. В Молдове не осознали ценность наследия, которое нам осталось".

Мы связались с главой юридического управления Богданом Валериу. Однако, он заявил, что ничего об этом не знает. По словам Иона Штефэницэ государственно-частное партнерство возможно. Но при условии, что столичная мэрия потребует свою собственность обратно. Более того, один из отечественных предпринимателей готов выложить 60 миллионов леев на восстановление красной мельницы.

"Не так важно сохранить функциональность мельницы, это может быть что угодно, и гостиница, и ресторан", - заявил Штефэницэ.

Наши попытки дозвониться до вице-мэра Виктора Киронды успехом не увенчались. Красная мельница была построена в 1872 году Абрамом Левензоном. Позднее он был депортирован. Таким образом мельница перешла во владение советской власти.

Красная Мельница – одно из самых красивых и мистических зданий старого Кишинёва

мельница1.jpg

moara_rosie_7.jpeg

мельница4.jpg


 
Количество просмотров:
96
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.