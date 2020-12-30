Клаус Йоханис пообещал: Передаренному коню в зубы не смотрят (с)

Передаренному коню в зубы не смотрят (с)

Санта Клаус Йоханнис подарил Молдове подарки.

Ну, как подарил – ПЕРЕДАРИЛ.

И то пока на словах.

Тут сегодня скакали, всячески благодаря президента Румынии Клауса Йоханиса за его помощь Молдове. Однако выясняется, что практически ко всем его «дарам» он… не имеет отношения.

Более того, Санду благодарила Клауса, в том числе, и за то, о чем начал договариваться еще тогдашний премьер Павел Филип.

100 млн € - это грант, который был обещан еще экс-президентом Бэсеску.

200 тысяч вакцин от ковида – просьбу-заявку об их предоставлении подала в начале декабря глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Медицинская экипировка и медикаменты - спасибо, но буквально недавно власти говорили, что всего хватает и наше оборудование недостаточно используется.

6 тысяч тонн дизельного топлива – тут интересно, куда оно пойдет. Тем, кто «боролся» на площади, или тем, кому оно на самом деле очень необходимо.

Признание молдавских дипломов в Румынии – инициировал процесс экс-министр образования от ДПМ Шаров.

Подключение газопровода и энергетических сетей – это вообще проект правительства Филипа, который был таковым в бытность Плахотнюка.

Еще раз. В целом все неплохо, но ощущение того, что где-то нам сегодня лукавили. И еще один нюанс – некоторые из пунктов тянутся годами.

Но в этот раз, конечно, все будет шустро.

@Telegram KP