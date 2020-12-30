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Клаус Йоханис пообещал: Передаренному коню в зубы не смотрят (с)
30.12.2020

Передаренному коню в зубы не смотрят (с)

Санта Клаус Йоханнис подарил Молдове подарки.
Ну, как подарил – ПЕРЕДАРИЛ.
И то пока на словах.

Тут сегодня скакали, всячески благодаря президента Румынии Клауса Йоханиса за его помощь Молдове. Однако выясняется, что практически ко всем его «дарам» он… не имеет отношения.

  • Более того, Санду благодарила Клауса, в том числе, и за то, о чем начал договариваться еще тогдашний премьер Павел Филип.
  • 100 млн € - это грант, который был обещан еще экс-президентом Бэсеску.
  • 200 тысяч вакцин от ковида – просьбу-заявку об их предоставлении подала в начале декабря глава Минздрава Виорика Думбрэвяну. 
  • Медицинская экипировка и медикаменты - спасибо, но буквально недавно власти говорили, что всего хватает и наше оборудование недостаточно используется.
  • 6 тысяч тонн дизельного топлива – тут интересно, куда оно пойдет. Тем, кто «боролся» на площади, или тем, кому оно на самом деле очень необходимо.
  • Признание молдавских дипломов в Румынии – инициировал процесс экс-министр образования от ДПМ Шаров.
  • Подключение газопровода и энергетических сетей – это вообще проект правительства Филипа, который был таковым в бытность Плахотнюка.

Еще раз. В целом все неплохо, но ощущение того, что где-то нам сегодня лукавили. И еще один нюанс – некоторые из пунктов тянутся годами.

Но в этот раз, конечно, все будет шустро.

@Telegram KP


 
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