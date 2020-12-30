30 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Завтра будет столь же приятная погода, воздух прогреется до +12
30.12.2020

Воздух прогреется до плюс двенадцати. Завтрашний день будет столь же приятным с точки зрения погоды, как и сегодняшний, несмотря на то, что усилится ветер.

Если сегодня его скорость достигала восьми метров в секунду, то завтра он усилится до одиннадцати метров в секунду. При этом воздух прогреется до двенадцати градусов выше нуля. К ночи температура упадет до плюс семи.

В последний день 2020-го года будет примерно такая же погода. Изменения возможны лишь к следующему вторнику, когда похолодает и возможен даже снег.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
68
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.