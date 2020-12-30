Завтра будет столь же приятная погода, воздух прогреется до +12

Воздух прогреется до плюс двенадцати. Завтрашний день будет столь же приятным с точки зрения погоды, как и сегодняшний, несмотря на то, что усилится ветер.

Если сегодня его скорость достигала восьми метров в секунду, то завтра он усилится до одиннадцати метров в секунду. При этом воздух прогреется до двенадцати градусов выше нуля. К ночи температура упадет до плюс семи.

В последний день 2020-го года будет примерно такая же погода. Изменения возможны лишь к следующему вторнику, когда похолодает и возможен даже снег.

Автор: Михаил Генчу