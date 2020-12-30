ПСРМ не будет обсуждать с партией "Шор" выдвижение общего кандидата на должность премьер-министра Молдовы

Лидер фракции социалистов считает, что развитие политической ситуации зависит от действий и решений президента Майи Санду. ПСРМ не обсуждала и не будут обсуждать с партией "Шор" вариант выдвижения общего кандидата на должность премьера. Об этом заявил председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ в передаче на телеканале NTV-Moldova.

- Мы не обсуждали такие сценарии с партией "Шор" и, возможно, не будем и обсуждать. Повторяю, мы выступаем за досрочные выборы,- заявил социалист.

Фуркулицэ считает, что развитие политической ситуации зависит от действий и решений президента Майи Санду

- Если она считает, что должно остаться временное правительство, оно останется и будет выполнять обязанности, которыми наделено. Бюджет одобрен. Именно поэтому настаивали, чтобы все документы для работы кабмина были одобрены в парламенте, - заявил Фуркулицэ

Лидер фракции ПСРМ пояснил, что в случае выдвижения временного правительства, у него должна быть программа действий хотя бы на год.

- Если обсуждается возможность такого правительства, оно должно быть полноценным - с программой хотя бы на год, как это произошло с кабмином Кику, так как у правительства много задач. В случае, если политсилы не найдут широкий консенсус, досрочные выборы неизбежны,- заявил социалист.

ПСРМ выступает за скорейшее проведение досрочных выборов.