Волки терроризирует север страны: за неделю хищники атаковали овчарни в двух районах

Стая волков терроризирует север страны. Всего за неделю звери атаковали овчарни в Теленештском и Флорештском районах. Последний случай произошел в понедельник в коммуне Казанешть. Там на глазах у пастуха волк задрал семерых овец.

"Когда я подошел к овчарне, то заметил, что это волк, он остановился. Собаки спрятались у меня под ногами, они испугались. Это был 60-килограммовый волк", - рассказывает Тудор Шкёпу.

По словам владельца овчарни, волки загнали в лес 70 овец. Часть из них нашли живыми только к вечеру: "Начали поиски в час дня, а нашли овец к пяти вечера в четырех километрах от овчарни. Узнаю сколько скота осталось, после того, как посчитаю".

Страдают от волков и в селе Чутулешты Флорешского района. В овчарне Виорела Русу до нападения волков насчитывалось около 150 животных. Он говорит, что занимается овцеводством 11 лет, но такого никогда не случалось: "Одну разорвали, задушили прямо на месте. Во вторник, в три часа утра, когда проснулся сын, все было нормально. А когда я пришел в семь утра, ворота овчарни были открыты, все овцы вышли из загона. Это были волки, я видел волков".

После случившегося фермер продал оставшихся овец из опасения, что и их потеряет: "Очень боимся, у нас еще есть коровы. Всех привели домой, и корову, и лошадь. 30 овец, по тысяче леев каждая, вот уже убыток 30 тысяч леев".

И другие сельчане говорят, что живут в постоянном страхе: "Слышала, что позавчера побывали в соседнем селе Сырбешты. Даже не знаю, что с ними будет. Конечно, прийдут и к нам. Съедят и нас, не только животных".

"У нас дети, домашние животные. Мы уже боимся. Как вести скот на пастбище, или посылать ребенка его напоить. Они голодные, им без разницы, что это ребенок, лишь бы насытиться".

Представители "Общества охотников и рыболовов" считают, что волки приходят с территории Украины.