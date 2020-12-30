30 Декабря 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Обещанные 200.000 вакцин от ковида первыми получат медицинские работники
30.12.2020

Вакцину от коронавируса, которую обещал Молдове президент Румынии Клаус Йоханнис, первыми получат медицинские работники, которые лечат больных COVID-19. Об этом рассказала 29 декабря советник президента Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. По ее словам, сроки поставки зависят от готовности наших специалистов принять вакцину. 

«Вакцина поступит в страну, как только Республика Молдова будет готова к вакцинации. Первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники на передовой. После них последуют граждане из группы риска. Теперь мяч на нашей стороне – сроки вакцинации зависят от того, насколько быстро мы организуемся и будем готовы получить вакцину», — написала Немеренко на своей страничке в Facebook.

Напомним, что сегодня Клаус Йоханнис, прибывший в Кишинев с визитом, рассказал, что Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Также в Кишинев приедет группа румынских экспертов, которые помогут подготовить стратегию вакцинации, после чего в нашу страну будут доставлены вакцины.

В Румынии массовая вакцинация от заболевания Covid-19 началась с 27 декабря. Страна получила первые 10 тысяч доз вакцины, в соответствии с контрактом с Европейской Комиссией. В странах ЕС для вакцинации используют препарат Pfizer/BioNTech.

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отмечала, что вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, которую одобрили в США и ЕС, является «несбыточной мечтой для Республики Молдова». Думбрэвяну объяснила, что эту вакцину надо транспортировать и хранить при температуре ниже минус 70 градусов, «что невыполнимо для Молдовы».

@Telegram BT


 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.