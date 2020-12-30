Обещанные 200.000 вакцин от ковида первыми получат медицинские работники

Вакцину от коронавируса, которую обещал Молдове президент Румынии Клаус Йоханнис, первыми получат медицинские работники, которые лечат больных COVID-19. Об этом рассказала 29 декабря советник президента Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. По ее словам, сроки поставки зависят от готовности наших специалистов принять вакцину.

«Вакцина поступит в страну, как только Республика Молдова будет готова к вакцинации. Первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники на передовой. После них последуют граждане из группы риска. Теперь мяч на нашей стороне – сроки вакцинации зависят от того, насколько быстро мы организуемся и будем готовы получить вакцину», — написала Немеренко на своей страничке в Facebook.

Напомним, что сегодня Клаус Йоханнис, прибывший в Кишинев с визитом, рассказал, что Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Также в Кишинев приедет группа румынских экспертов, которые помогут подготовить стратегию вакцинации, после чего в нашу страну будут доставлены вакцины.

В Румынии массовая вакцинация от заболевания Covid-19 началась с 27 декабря. Страна получила первые 10 тысяч доз вакцины, в соответствии с контрактом с Европейской Комиссией. В странах ЕС для вакцинации используют препарат Pfizer/BioNTech.

Ранее министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отмечала, что вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, которую одобрили в США и ЕС, является «несбыточной мечтой для Республики Молдова». Думбрэвяну объяснила, что эту вакцину надо транспортировать и хранить при температуре ниже минус 70 градусов, «что невыполнимо для Молдовы».

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