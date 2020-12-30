10 дешевых, но полезных блюд для новогоднего стола назвал диетолог

Угощения из этого списка помогут не набрать лишнего. Уходящий год выдался очень непростым. Доходы у многих значительно просели, приходится экономить. Но не хочется думать об этом за праздничным столом. Тем более, что в подсознании крепко сидит примета - как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хочется накрыть щедрый стол. И вылететь в трубу?! Оказывается, можно устроить праздник с недорогими, но при этом полезными кушаниями. Стоят они сущие копейки, при этом вкусные и хорошо влияют на здоровье. «Накрыть стол» из 10 блюд нам помогла известный врач-диетолог, постоянная участница различных телевизионных программ Елена Соломатина.

1. Майонез

Майонез является важнейшей составляющей новогодней кухни. Однако, покупать его в магазине Елена Соломатина не советует. Во-первых дорого, во-вторых все майонезы, которые продаются в продуктовых чрезвычайно вредны. Поэтому наш эксперт рекомендует сделать полезный и правильный майонез самим. Это совсем несложно.

Потребуется:

- Стакан нежирной сметаны;

- Десертная ложка горчицы без добавок;

- Три чайных ложки лимонного сока или яблочного уксуса;

- По чайной ложке сахара и соли;

- 1/5 стакана растительного масла (если любите пикантный вкус - возьмите оливковый экстра вирджин).

Можно добавить пару перепелиных яиц (они неопасны в плане сальмонеллеза), но вкусный соус получится и без них. Ингредиенты смешать и взбивать венчиком или блендером, пока они не станут единой однородной массой. Майонез готов! Он не слишком калорийный, без вредных добавок. Но срок хранения у него ограничен. Заправляйте им салаты непосредственно перед подачей на стол, а заправленные салаты не оставляйте на завтра.

2. «Оливье»

Новогодний стол невозможно представить без самого главного и любимого всеми салата – оливье. Елена Соломатина предлагает изменить в традиционном рецепте только две составляющих. Во-первых, вместо вредной для здоровья колбасы использовать вареную курицу (думаю, на большой тазик вполне хватит одной большой грудки или пары бедрышек), а «химозный» магазинный майонез заменить самодельным, рецепт которого описан выше.

Новогодний стол невозможно представить без самого главного и любимого всеми салата – оливье.

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3. Салат из фасоли, кукурузы и чесночных сухариков

Части курицы, оставшиеся от оливье, можно использовать в очень простом по приготовлению, но вкусном и совсем недорогом салате.

- Маленькая банка консервированной кукурузы;

- Банка консервированной белой фасоли;

- Горсть самодельных сухариков из черствого хлеба (предварительно натрите ломтики чесноком). Размер сухариков должен примерно равняться размеру фасоли.

- 250 г вареной курятины, порезанной на мелкие кусочки.

- 4 столовых ложки самодельного майонеза для заправки.

- Листья зеленого салата для украшения блюда.

Листьями салата выложить блюдо, на него через кулинарное кольцо - смешанные для салата ингредиенты. Частью сухариков присыпать сверху готовое блюдо.

4. Селёдка под шубой

Вообще-то у этого блюда репутация не слишком полезного и диетического. Но многие готовы закрыть на это глаза, очень уж любят традиционный новогодний салат. Елена Соломатина предлагает заменить жирный покупной майонез на диетический самодельный. Такая «шуба» станет уже гораздо «легче».

Отварить до готовности (прямо в кожуре) овощи:

- свеклу (одну крупную или две мелких), морковь. В классическом варианте есть еще картофель. Но сторонники ЗОЖ заменяют его на свежее, не вареное несладкое яблоко.

- Почистить и натереть на крупной терке остывшие овощи.

- Слой яблок уложить на дно посуды. Сбрызнуть слегка уксусом или лимонным соком (чтобы лучше сохранился цвет). Затем - слой мелко нарубленного филе сельди. Сверху - слой из перемешанных и заправленных самодельным майонезом овощей.

В классической «шубе» овощи укладывают слоями, промазывая каждый майонезом. Но тогда сельдь буквально плавает в жирном соусе. Если ингредиенты смешивать, майонеза потребуется совсем чуть-чуть.

Селедка под шубой остается популярным блюдом новогоднего стола.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

5. Разноцветные роллы из лаваша

- Одну некрупную морковь отварить и очистить,

- пропустить ее вместе с малосольной селедкой и плавленным сырком через мясорубку (или измельчить блендером до однородной массы).

- Намазать прямоугольник лаваша получившейся оранжевой массой, свернуть плотным рулетом и отправить на пару часов в холодильник. Перед подачей нарезать на роллы шириной 2 - 3 см.

То же самое можно сделать с другой начинкой.

- Банка консервированной горбуши;

- Вареное яйцо,

- Листья зеленого салата.

Все измельчить (если салат мелкий, типа рукколы, его можно класть целиком), перемешать. Заправить бульоном из горбуши или самодельным майонезом. Выложить на прямоугольник лаваша, свернуть, отправить в холодильник для пропитывания.

6. Заливная рыба

Из любой недорогой рыбы Елена Саломатина рекомендует сделать яркое праздничное блюдо – заливное.

Рыбу отварить со специями, луковицей и морковью.

- Разложить кусочки рыбы по формочкам и залить образовавшимся бульоном.

- Для красоты туда же можно положить кружочки вареной моркови и бросить несколько горошин.

Поставить формочки на холод. Не пройдет и часа как без всякого желатина бульон застынет. Приятная особенность этого блюда в том, что большую часть заливного составляет застывшей бульон, который в обычном жидком виде есть никто бы не стал. Как говорит Елена Соломатина, это не только вкусное, но и полезное низкокалорийное блюдо.

7. Горячая рыба

Берется самая дешевая рыба ( например, хек, минтай, навага и так далее) сначала немного отваривается. А затем помешается в сотейник(сковородка с высокими бортиками) и тушится там с овощами (морковь, лук, зелень и т.д) и томатной пастой. Как говорит Елена Соломатина, в результате получается вкусное блюдо, которое можно есть как холодными, так и горячим. И самая простая, дешевая рыба, по словам нашего эксперта, приобретает совсем другой, благородный вкус.

Кроме соленой селедки, в магазинах продается и свежезамороженная. И стоит она совсем недорого. По словам Елены Соломатиной, если ее запечь в фольге с дольками лимона, пахучими травами и репчатым луком, получится необыкновенно вкусно. Таким же способом получается бесподобная скумбрия.

8. Курица на бутылке

Целая курица смазывается маринадом из горчицы, соли, лимонного сока, любимых специй. Насадить тушку на стеклянную бутылку с водой. Поставить на противень . Вокруг курицы по противню разложить картофель, порезанный на четвертинки (сдобрить его тоже солью и специями, например, чесноком). Противень отправляем в духовку и курица с картошкой начинают запекаться. При температуре 200 градусов средняя по размеру курица приготовится примерно за час. Если птица была крупная, добавьте еще минут 20.

9. Шарлотка из засохшего батона

Конечно, новогоднее застолье невозможно представить без сладкого. Но и здесь, по словам Елены Соломатиной, можно неплохо сэкономить, поскольку существует немало рецептов вкусных, недорогих и не вредящих здоровью десертов. Например, шарлотка. Для разнообразия попробуем приготовить его из... зачерствевшего батона.

Ломтики батона разрезать на более мелкие брусочки или кубики. Яблоки измельчить аналогичным образом. В форме смешать хлеб и фрукты. В другой посуде в стакан молока вбить два яйца, добавить сахар по вкусу, взбить до однородности. Залить форму с батоном и яблоками яично-молочной смесью. Отправить в духовку на 10 минут.

Кстати, Елена Соломатина предложила и другой способ его приготовления. Берется засохший батон белого хлеба, разрезается на брусочки, затем на противне или сковороде перемешивается с порезанными яблоками. В стакан молока разбиваются два яйца, добавляется сахар по вкусу. Получившаяся смесь взбивается и затем выливается на яблоки с хлебом. Ставится в духовку и запекается около 40 минут при температуре 180 градусов.

10. Нетающее эскимо

- На водяной бане растопить половину плитки шоколада.

- Половинки очищенных бананов надеть на деревянные палочки от мороженного.

- Опустить банан в шоколад. Вынув банан из кастрюли, его можно посыпать прямо по шоколаду растолчеными орехами или семечками

- Охладить «эскимо» в морозилке до застывания шоколада.

Такой десерт и вкусен, и калорий в нем значительно меньше, чем в традиционном эскимо. И застолье переживет без опасности растаять;

Александр СЛАВУЦКИЙ