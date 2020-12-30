Ион Чебан приветствовал принятие муниципальным советом бюджета столицы на 2021 год

Мэр Кишинева Ион Чебан приветствовал принятие муниципальным советом бюджета столицы на 2021 год.

Градоначальник отметил, что кроме главного финансового документа муниципия была принята и обновленная налоговая система, которая позволит увеличить бюджетные доходы на сумму приблизительно в 100 миллионов леев.

Планируется, что дополнительные средства будут направлены на ремонт дворов многоквартирных домов и самих многоквартирных жилых блоков.

Принятие бюджета сопровождалось в муниципальном совете долговременной драмой, резкими выступлениями Чебана с центральной трибуны (требовал прекратить политиканство) и представлениями — советник от либералов принес в зал колокольчик и тряс им, заявляя, что "колокол звонит о беззаконии".

Фракции PAS и "Платформы DA" бойкотировали заседание и за бюджет не голосовали.

@rusputnikmd