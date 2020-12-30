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Экономика
Мэр Кишинева Ион Чебан приветствовал принятие муниципальным советом бюджета столицы на 2021 год.
Градоначальник отметил, что кроме главного финансового документа муниципия была принята и обновленная налоговая система, которая позволит увеличить бюджетные доходы на сумму приблизительно в 100 миллионов леев.
Планируется, что дополнительные средства будут направлены на ремонт дворов многоквартирных домов и самих многоквартирных жилых блоков.
Принятие бюджета сопровождалось в муниципальном совете долговременной драмой, резкими выступлениями Чебана с центральной трибуны (требовал прекратить политиканство) и представлениями — советник от либералов принес в зал колокольчик и тряс им, заявляя, что "колокол звонит о беззаконии".
Фракции PAS и "Платформы DA" бойкотировали заседание и за бюджет не голосовали.
@rusputnikmd
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