Новый президент Молдовы Майя Санду закончила политический год консультациями с парламентскими фракциями на предмет проведения досрочных парламентских выборов. В принципе все согласились с такой необходимостью. Да и трудно возражать, поскольку в глазах населения парламент дискредитирован массовыми и небескорыстными перебежками депутатов из одних фракций в другие.

Однако в позициях различных партий есть нюансы. Сама Санду и ее партия «Действие и солидарность» хотят быстрейшего проведения выборов, поскольку, не имея парламентского большинства, новый президент мало чего может добиться. Партия социалистов экс-президента Игоря Додона теперь тоже выступает за ускорение процесса. Додон во вчерашнем интервью ТАСС заявил, что опасно затягивать до осени политическую дестабилизацию. В качестве возможной даты выборов он назвал 9 мая – День Победы, который приходится на воскресенье.

При этом команда Додона стремится максимально усложнить Санду условия для ведения будущей предвыборной кампании. Премьер Ион Кику накануне инаугурации Санду заявил об отставке правительства, а затем объявил, что с 1 января он и три ключевых экс-министра – финансов, экономики и здравоохранения – перестанут исполнять свои обязанности. Данный шаг очень похож на сознательный саботаж. Ведь, по молдавскому законодательству, отставленное, но исполняющее обязанности правительство не может пополняться со стороны. Сейчас социалисты призывают Санду выдвинуть кандидатуру нового премьера, который создаст переходное правительство, и даже вроде бы готовы поддержать его при утверждении в парламенте. Расчет очевиден: в период тяжелого пандемического и экономического кризиса взвалить на Санду всю ответственность за происходящее в стране до парламентских выборов. В частности, возложить на новое правительство бремя реализации откровенно популистских, не обеспеченных финансово законов (о повышении зарплат, снижении пенсионного возраста), наскоро принятых додоновско-шоровским большинством. Понятно, что Санду попасть в такую западню не хочет. Вчера она заявила, что правительство, назначенное социалистами, остается исполнять обязанности, а должность премьера займет кто-то из нынешних министров (президент может назначить его своим указом).

Единственной фракцией, которая в ходе встречи с Санду заявила о готовности взять на себя ответственность за выдвижение компетентного премьера и правительства, оказалась платформа Pentru Moldova, в которую входит партия «Шор» и еще 7 депутатов. Однако ясно, что это просто эффектный жест для использования в будущей предвыборной кампании. Президент обязан выдвинуть в премьеры кандидата, предложенного официально оформленным парламентским большинством. Но соцпартия на оформление перед выборами токсичной для себя коалиции с шоровцами не пойдет. А парламент, видимо, будет распущен одним из двух предусмотренных Конституционным судом способов: либо если в течение 90 дней окажется невозможным сформировать новое правительство, либо если в течение тех же 90 дней депутаты не примут ни одного решения.

Александр Ивахник

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