Выявленный в Великобритании новый штамм вируса SARS-CoV-2 в Молдове не был обнаружен

Сообщается, что выявленный в Великобритании новый штамм вируса SARS-CoV-2, который уже получил распространение во многих странах мира, в Молдове не был обнаружен.

Об этом рассказал заместитель начальника муниципального Управления здравоохранения и социальной защиты Борис Гылкэ в ходе слушаний, организованных в столичном муниципальном совете

Загогулина в том, что ранее сообщалось: у нас нет реактивов для выявления нового "британского" штамма. Его и не могли обнаружить, получается.

Так что, не расслабляемся.

@Telegram KP