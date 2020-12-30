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Здоровье
Выявленный в Великобритании новый штамм вируса SARS-CoV-2 в Молдове не был обнаружен
30.12.2020

Сообщается, что выявленный в Великобритании новый штамм вируса SARS-CoV-2, который уже получил распространение во многих странах мира, в  Молдове не был обнаружен.

Об этом рассказал заместитель начальника муниципального Управления здравоохранения и социальной защиты Борис Гылкэ в ходе слушаний, организованных в столичном муниципальном совете

Загогулина в том, что ранее сообщалось: у нас нет реактивов для выявления нового "британского" штамма. Его и не могли обнаружить, получается.

Так что, не расслабляемся.

@Telegram KP


 
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