На словах и на деле у Майи Санду - две большие разницы

Политолог Владимир Букарский вспомнил о недавних невыполненных обещаниях Майи Санду.

– Обещание сократить расходы на администрацию президента страны. В действительности её инаугурация обошлась около 111 миллионов леев из госбюджета – то есть в 1,6 раза больше, чем инаугурация Игоря Додона в 2016 году. Только цветы обошлись в 18 тысяч леев. Второе обещание – отказаться от государственной охраны. Но Санду сопровождают не меньше охранников, чем ее предшественника Игоря Додона. Более того, в руках охранников Санду появились пуленепробиваемые зонты, которых у охраны Додона не было, - отметил Букарский.

Он напомнил и об обещании Санду отказаться от президентского кортежа.

– Санду не отказалась ни от «мерседеса» с мигалкой, ни от сопровождения машин госохраны и полиции. Единственный раз она прошлась 50 метров (!) без охраны в день своей инаугурации, когда весь центр города был оцеплен и очищен от транспорта. Обещание отказаться от шикарного здания администрации президента – Санду посулила отдать это шикарное здание государственному университету или библиотеке.

Но она продолжает восседать в этом шикарном здании. С нетерпением ждём выполнения её обещания. Продвигать только честных и неподкупных людей – на должности советников президента назначены Вячеслав Негруца (осуждённый на лишение свободы с отсрочкой, за то, что незаконно выделил 8 миллионов леев своему коллеге по ЛДПМ Пантелею Сандулаке) и Лилиана Николэеску-Онофрей (уличённая в плагиате – интеллектуальном воровстве).

На словах – быть президентом всех граждан, не раскалывать общество, выстраивать нормальные отношения с Россией. На деле – целый ряд скандальных деклараций Санду в отношении Приднестровья, России и её политических оппонентов не оставили сомнений в её истинных намерениях. Высшие должностные лица России, в том числе Президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, уже отреагировали на ее хамство. Подобного «каминг-аута» не было даже при Тимофти. И это только спустя менее недели после инаугурации! – заключил Букарский.

Подготовил Михаил Генчу