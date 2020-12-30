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Знаменитости
Счастливая Лолита бежит из России на заработки
30.12.2020

Для многих 2020-й стал поистине трудным, однако Лолита Милявская отметила, что в целом год для нее был счастливым. По словам знаменитости, она успела выбросить из своей жизни все лишнее и избавиться от тех, кто раздражал.

Как отметила артистка, несмотря на пандемию, у нее был очень плодотворный период. Звезда села за написание нового альбома и уже подготовила несколько треков. Также знаменитость приняла участие в проектах с Антоном Беляевым и Аленой Долецкой, а заодно снялась в артхаусной короткометражке. "Иногда я просила: господи, дай мне отдохнуть", – говорит Лолита Милявская.

Но даже в Новый год певица не будет отдыхать. Артистка счастлива, что в ночь на 1 января у нее пройдет сольный концерт в Арабских Эмиратах. Как отметила знаменитость, она не стала украшать елку дома, ведь все равно сбежит из России почти на все праздники. "Там останусь отдыхать до Рождества", – добавила Лолита.

Стоит отметить, что в последнее время певица часто работает с молодыми исполнителями. Например, недавно звезда поменялась треками с Дорой. По словам Милявской, ей очень нравится хит девушки "Дора дура", ведь его легко переделать под нее.

Певица также активно ведет свой инстаграм-профиль, для нее эта соцсеть – самая "теплая". А вот с "Тик-Током" дела идут плохо, звезда призналась, что он ее "не вставляет". "Может, это размышления бабушки", – говорит Лолита.


 
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